Семь самых вредных для здоровья запахов. Возможно, какие-то вы обнаружите и у себя дома

Человек способен улавливать запахи гораздо лучше, чем большинство специальных приборов. Особенно это касается женщин, обоняние которых чувствительнее, чем у мужчин. При этом существует ряд запахов, которые считаются опасными для человеческого здоровья.

Газ. Для придания газу запаха в него добавляют вещество меркаптан. Если вы ощутили запах газа, то есть вероятность, что где-то произошла его утечка. Постарайтесь как можно быстрее выбраться из дома и позвонить в экстренную службу. При этом нельзя пользоваться домашним стационарным телефоном, электроприборами, включать и выключать свет, заводить машину (если гараж находится в том же доме), так как всё это может привести к пожару.

Плесень. Скорее всего, у вас лопнула труба или протекает раковина. Опасна плесень для тех, кто страдает астмой или аллергией, поскольку обостряет их симптомы. От плесени на непористых поверхностях вроде плитки можно избавиться, если протереть их смесью воды с 10-процентной хлоркой, а затем проветрить помещение. Если же вы увидели плесень на гипсокартоне, то проще будет заменить эту панель.