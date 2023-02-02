Семь симптомов повышенного кровяного давления, которые многие игнорируют

Американская кардиологическая ассоциация отмечает, что гипертония проявляется в виде симптомов в редких случаях. Среди подобных признаков могут быть красные пятна на белках глаз (чаще встречается при диабете), покраснение лица, головокружение (если вы почувствуете внезапное головокружение или поймёте, что не можете ходить, то это симптомы инсульта), головная боль, нечёткое зрение, одышка, боль в груди.

Однако у большинства людей гипертония протекает бессимптомно.

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