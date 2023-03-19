Семь спортивных привычек, которые разрушают ваше тело после 50 лет

Существуют спортивные привычки, которые не только будут не полезны после 50 лет, но и начнут разрушать ваше тело. Вот некоторые из таких привычек, связанных с кардио.

Тренировка через боль или травмы. В этом случае нужно думать о долгосрочных последствиях. Лучше сделать один шаг назад и отдохнуть, чтобы потом сделать два шага вперёд после восстановления.

Отказ от низкоинтенсивного кардио. Бег - это хорошее кардио, но он может навредить со временем вашим суставам и сухожилиям. Особенно это касается случаев, когда у вас ещё плохая техника выполнения упражнений и вы не натренированы. Лучше всего в данном случае - давать передышку телу, включая плавание, езду на велосипеде, греблю, прогулку пешком в распорядок дня.