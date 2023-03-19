Фитнес и здоровье
14:32, 19 марта 2023
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Семь спортивных привычек, которые разрушают ваше тело после 50 лет

Избегайте этих опасных ошибок

Как отмечает WebMD, кардиотренировки - одна из лучших вещей, которую вы можете делать в преклонном возрасте. Они улучшат вашу выносливость, сон, повысят гибкость и подвижность суставов. Но если тренироваться неправильно, то можно себе сильно навредить.

Семь спортивных привычек, которые разрушают ваше тело после 50 лет

Фото: Prevention

Существуют спортивные привычки, которые не только будут не полезны после 50 лет, но и начнут разрушать ваше тело. Вот некоторые из таких привычек, связанных с кардио.

  1. Тренировка через боль или травмы. В этом случае нужно думать о долгосрочных последствиях. Лучше сделать один шаг назад и отдохнуть, чтобы потом сделать два шага вперёд после восстановления.

  2. Отказ от низкоинтенсивного кардио. Бег - это хорошее кардио, но он может навредить со временем вашим суставам и сухожилиям. Особенно это касается случаев, когда у вас ещё плохая техника выполнения упражнений и вы не натренированы. Лучше всего в данном случае - давать передышку телу, включая плавание, езду на велосипеде, греблю, прогулку пешком в распорядок дня.

  3. Слишком частые тренировки. Например, это тренировки каждый день либо дважды в день. С возрастом тело восстанавливается медленнее, поэтому вам нужно рассчитывать частоту занятий спортом так, чтобы мышцы, суставы и связки восстанавливаться успевали.

Семь спортивных привычек, которые разрушают ваше тело после 50 лет

Shutterstock

  1. Доведение себя до изнеможения. Если подобное происходит каждую тренировку, то так вы подвергаете своё тело слишком сильному стрессу.

  2. Пропуск разминки и заминки. Из-за пропуска разминки возрастает вероятность травм, болей либо просто низкой продуктивности. Что касается заминки, то она позволит улучшить гибкость мышц, что важно в 50+.

  3. Высокоинтенсивные тренировки всё время. Вместо них лучше выбрать упражнения низкой интенсивности. Хотя вообще высокоинтенсивные тренировки тоже полезны, только их нужно делать один-два раза в неделю и смешивать их с менее интенсивными тренировками.

  4. Плохая техника. Если вы станете выполнять упражнения не так, как надо, это приведёт к большому количеству травм, ведь нагружать вы будете не те мышцы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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