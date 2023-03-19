Семь спортивных привычек, которые разрушают ваше тело после 50 лет

Семь спортивных привычек, которые разрушают ваше тело после 50 летИзбегайте этих опасных ошибок
Как отмечает WebMD, кардиотренировки - одна из лучших вещей, которую вы можете делать в преклонном возрасте. Они улучшат вашу выносливость, сон, повысят гибкость и подвижность суставов. Но если тренироваться неправильно, то можно себе сильно навредить.
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Существуют спортивные привычки, которые не только будут не полезны после 50 лет, но и начнут разрушать ваше тело. Вот некоторые из таких привычек, связанных с кардио.
Тренировка через боль или травмы. В этом случае нужно думать о долгосрочных последствиях. Лучше сделать один шаг назад и отдохнуть, чтобы потом сделать два шага вперёд после восстановления.
Отказ от низкоинтенсивного кардио. Бег - это хорошее кардио, но он может навредить со временем вашим суставам и сухожилиям. Особенно это касается случаев, когда у вас ещё плохая техника выполнения упражнений и вы не натренированы. Лучше всего в данном случае - давать передышку телу, включая плавание, езду на велосипеде, греблю, прогулку пешком в распорядок дня.
Слишком частые тренировки. Например, это тренировки каждый день либо дважды в день. С возрастом тело восстанавливается медленнее, поэтому вам нужно рассчитывать частоту занятий спортом так, чтобы мышцы, суставы и связки восстанавливаться успевали.
Доведение себя до изнеможения. Если подобное происходит каждую тренировку, то так вы подвергаете своё тело слишком сильному стрессу.
Пропуск разминки и заминки. Из-за пропуска разминки возрастает вероятность травм, болей либо просто низкой продуктивности. Что касается заминки, то она позволит улучшить гибкость мышц, что важно в 50+.
Высокоинтенсивные тренировки всё время. Вместо них лучше выбрать упражнения низкой интенсивности. Хотя вообще высокоинтенсивные тренировки тоже полезны, только их нужно делать один-два раза в неделю и смешивать их с менее интенсивными тренировками.
Плохая техника. Если вы станете выполнять упражнения не так, как надо, это приведёт к большому количеству травм, ведь нагружать вы будете не те мышцы.
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