Семь способов избавиться от храпа

Семь способов избавиться от храпаПопробуйте их
Научные исследования показывают, что примерно 40 % людей во сне храпят. Причём храп не только опасен для самого человека, но и не даёт нормально спать другим людям, которые находятся рядом со спящим. Вот как решить эту проблему.
Фото: UNC Health Talk
Существует несколько способов избавления от храпа. Они довольно просты, поэтому, возможно, вам подойдёт какой-то из них.
Спать на боку. Это позволит не дать языку после расслабления западать во рту и мешать прохождению воздуха.
Похудеть. Из-за лишнего веса по ночам может быть сложнее дышать. Дело в том, что горло, которое покрыто жировой тканью, легче перекрывается. Поэтому и воздуху через него проходить труднее.
Заниматься спортом. Известно, что физические активные люди меньше храпят.
Спать повыше. Просто положите клин небольшого размера в головную часть матраса. Если всего лишь на 10 см поднять матрас, то храп сильно уменьшится.
Не есть на ночь слишком плотно. В идеале перед сном не нужно есть в течение двух часов. При этом сама еда не должна быть вечером слишком тяжёлой.
Отказаться от газировки и алкоголя. Перед сном алкоголь вообще лучше не пить, а от газированных напитков нужно отказаться хотя бы за пару часов до отхода ко сну. Связано это с тем, что спиртное расслабляет мышцы, в том числе мышцы горла, и вызывает храп, а из-за газировки желудок заполняется газами, от которых появляется вздутие живота. Из-за вздутия может возникнуть храп.
Поставить в спальне увлажнитель. Особенно эффективно это будет зимой, так как в это время воздух в квартире из-за отопления сухой.
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