Семь способов избавиться от храпа

Спать повыше. Просто положите клин небольшого размера в головную часть матраса. Если всего лишь на 10 см поднять матрас, то храп сильно уменьшится.

Не есть на ночь слишком плотно. В идеале перед сном не нужно есть в течение двух часов. При этом сама еда не должна быть вечером слишком тяжёлой.

Отказаться от газировки и алкоголя. Перед сном алкоголь вообще лучше не пить, а от газированных напитков нужно отказаться хотя бы за пару часов до отхода ко сну. Связано это с тем, что спиртное расслабляет мышцы, в том числе мышцы горла, и вызывает храп, а из-за газировки желудок заполняется газами, от которых появляется вздутие живота. Из-за вздутия может возникнуть храп.