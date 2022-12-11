Фитнес и здоровье
16:32, 11 декабря 2022
2 мин.

Семь способов избавиться от храпа

Попробуйте их

Научные исследования показывают, что примерно 40 % людей во сне храпят. Причём храп не только опасен для самого человека, но и не даёт нормально спать другим людям, которые находятся рядом со спящим. Вот как решить эту проблему.

Семь способов избавиться от храпа

Фото: UNC Health Talk

Существует несколько способов избавления от храпа. Они довольно просты, поэтому, возможно, вам подойдёт какой-то из них.

  1. Спать на боку. Это позволит не дать языку после расслабления западать во рту и мешать прохождению воздуха.

  2. Похудеть. Из-за лишнего веса по ночам может быть сложнее дышать. Дело в том, что горло, которое покрыто жировой тканью, легче перекрывается. Поэтому и воздуху через него проходить труднее.

  3. Заниматься спортом. Известно, что физические активные люди меньше храпят.

Семь способов избавиться от храпа

  1. Спать повыше. Просто положите клин небольшого размера в головную часть матраса. Если всего лишь на 10 см поднять матрас, то храп сильно уменьшится.

  2. Не есть на ночь слишком плотно. В идеале перед сном не нужно есть в течение двух часов. При этом сама еда не должна быть вечером слишком тяжёлой.

  3. Отказаться от газировки и алкоголя. Перед сном алкоголь вообще лучше не пить, а от газированных напитков нужно отказаться хотя бы за пару часов до отхода ко сну. Связано это с тем, что спиртное расслабляет мышцы, в том числе мышцы горла, и вызывает храп, а из-за газировки желудок заполняется газами, от которых появляется вздутие живота. Из-за вздутия может возникнуть храп.

  4. Поставить в спальне увлажнитель. Особенно эффективно это будет зимой, так как в это время воздух в квартире из-за отопления сухой.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Новости партнеров
Новости партнеров