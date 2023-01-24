Семь способов отвлечься от негатива

Семь способов отвлечься от негативаИногда это очень важно
Бывают дни, когда всё идёт не так. И тогда негативные мысли часто доминируют над нейтральными или позитивными. Вот как вы можете это исправить.
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В дни, когда всё складывается хуже, чем хотелось, тяжело не погрузиться полностью в негатив. Но делать так - опасно для психического здоровья. Лучше попробуйте эти способы.
Не копите эмоции в себе. Потому что подавление эмоций - это худшее, что можно сделать. Хочется плакать - плачьте.
Не критикуйте себя. Вместо этого вспомните, что у вас получилось и говорите именно о своих достоинствах. Позитивное мышление вполне реально выработать.
Не страдайте из-за прошлого. Главное помнить, что будущее может оказаться гораздо лучше прошлого. Не копайтесь в прошлых ошибках, даже если их было много. Сосредоточьтесь лучше на том, что будет.
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Избегайте токсичных людей. Лучше окружите себя теми, кто вас двигает вперёд, поддерживает, а не тормозит.
Реже заходите в социальные сети. Из-за соцсетей может быть сложно адекватно оценивать свою жизнь, так как кажется, что другие живут лучше вас.
Расслабьтесь. Способ может быть любой. Например, медитация, молитва, рисование.
Попрощайтесь с плохими мыслями. Запишите все ваши мысли на листке, разорвите его, а затем сожгите либо выбросьте.
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