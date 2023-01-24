Фитнес и здоровье
19:07, 24 января 2023
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Семь способов отвлечься от негатива

Иногда это очень важно

Бывают дни, когда всё идёт не так. И тогда негативные мысли часто доминируют над нейтральными или позитивными. Вот как вы можете это исправить.

Семь способов отвлечься от негатива

Фото: The List

В дни, когда всё складывается хуже, чем хотелось, тяжело не погрузиться полностью в негатив. Но делать так - опасно для психического здоровья. Лучше попробуйте эти способы.

  1. Не копите эмоции в себе. Потому что подавление эмоций - это худшее, что можно сделать. Хочется плакать - плачьте.

  2. Не критикуйте себя. Вместо этого вспомните, что у вас получилось и говорите именно о своих достоинствах. Позитивное мышление вполне реально выработать.

  3. Не страдайте из-за прошлого. Главное помнить, что будущее может оказаться гораздо лучше прошлого. Не копайтесь в прошлых ошибках, даже если их было много. Сосредоточьтесь лучше на том, что будет.

Семь способов отвлечься от негатива

Depositphotos.com

  1. Избегайте токсичных людей. Лучше окружите себя теми, кто вас двигает вперёд, поддерживает, а не тормозит.

  2. Реже заходите в социальные сети. Из-за соцсетей может быть сложно адекватно оценивать свою жизнь, так как кажется, что другие живут лучше вас.

  3. Расслабьтесь. Способ может быть любой. Например, медитация, молитва, рисование.

  4. Попрощайтесь с плохими мыслями. Запишите все ваши мысли на листке, разорвите его, а затем сожгите либо выбросьте.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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