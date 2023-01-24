Семь способов отвлечься от негатива

В дни, когда всё складывается хуже, чем хотелось, тяжело не погрузиться полностью в негатив. Но делать так - опасно для психического здоровья. Лучше попробуйте эти способы.

Не копите эмоции в себе. Потому что подавление эмоций - это худшее, что можно сделать. Хочется плакать - плачьте.

Не критикуйте себя. Вместо этого вспомните, что у вас получилось и говорите именно о своих достоинствах. Позитивное мышление вполне реально выработать.