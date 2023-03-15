Семь способов укрепить иммунитет и избежать простуды

Высыпаться. Очень важно спать в сутки не менее семи часов. Дело в том, что из-за недосыпа иммунные клетки работают хуже и восприимчивость организма к болезням повышается. Попробуйте для улучшения сна спать в полностью тёмной комнате, использовать маску для сна или ложиться спать в одно и то же время каждую ночь. Ещё поможет сокращение времени, проведённого перед экраном перед сном.