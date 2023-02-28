Семь важных признаков рассеянного склероза

Проблемы со зрением. Если у человека рассеянны склероз, то нарушения зрения будут связаны с воспалением зрительного нерва. Среди тревожных признаков подобного состояния - размытое изображение, двоение в глазах, боль при взгляде наверх либо нарушение восприятия красного и зелёного цвета.

Слабость и усталость. Из-за повреждения нервов человек ощущает хроническую усталость длительное время. Причём это обычно усиливается днём и сопровождается болезненностью мышц, сонливостью. Многие люди, страдающие рассеянным склерозом, говорят, что чувствуют усталость даже после хорошего сна ночью.

Проблемы с кишечником и мочевым пузырём. Считается, что 80% пациентов с рассеянным склерозом имеют проблемы с мочевым пузырём. Они очень часто ходят в туалет, испытывают ощущение давления на мочевой пузырь, не могут полностью его опорожнить, сталкиваются с ночным мочеиспусканием. Диареи и запоры, если они возникают часто, тоже являются признаками рассеянного склероза.