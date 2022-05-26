Семь вещей, держать которые дома опасно для здоровья

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Семь вещей, держать которые дома опасно для здоровьяО некоторых из них вы даже не подозревали
В доме у многих из нас на самом деле есть много скрытых опасностей. И вот от каких вещей лучше отказаться, чтобы сохранить здоровье.
Большинство даже не подозревает, что в их доме есть вещи, которые могут сильно навредить здоровью. И это не только токсичные чистящие средства.
- Коробки из картона. По словам медсестры Карин Эшли, от картонных коробок лучше избавиться как можно раньше. Дело в том, что они являются отличными местами, где могут поселиться тараканы и пауки. К тому же зачастую эти коробки грязные, ведь они проделали долгий путь, чтобы попасть к вам со склада. Они могут подвергаться воздействию разных химикатов.
- Мясные деликатесы, которые хранятся в холодильнике дольше пяти дней. Связано это с листерией. Это бактерия, способная вызвать листериоз - одну из форм пищевого отравления. Инфекция, которая возникает в результате, приводит к диарее, рвоте, головной боли, лихорадке, ознобу. Беременные и люди с ослабленным иммунитетом могут иметь ещё более серьёзные симптомы.
- Пластиковые контейнеры для продуктов. BPA считается вредным веществом, который содержится в пластике. Кроме того, вместо него в пластмассе могут быть BPS и фталаты. Эти вещества нарушают гормональный баланс у женщин и мужчин. Из-за этого возникают нарушения менструального цикла и боли во время месячных, происходит раннее половое созревание, может появиться синдром поликистозных яичников и симптомы менопаузы. Также пластмасса попадает в пищу, в особенности если она тёплая. Вместо пластика лучше выбирать такие материалы, как стекло, силикон, нержавеющая сталь, бамбук.
- Отбеливатель. Руководитель Bio Recovery Габби Мартин подчёркивает, что отбеливатель может представлять опасность для здоровья. Во время уборки он может вызвать серьёзную химическую реакцию и ухудшить ситуацию. Также если у вас дома есть неиспользованный отбеливатель, то ни в коем случае не смешивайте его с продуктами на основе аммиака. Дело в том, что такая смесь создаёт смертельный газ хлорамина, вызывающий пневмонию.
- Аэрозольные баллончики. Такие баллончики представляют собой смесь опасных химических веществ. К тому же баллончик внезапно может взорваться.
- «Жёсткие» чистящие средства. Джейкоб Хаскаловичи, доктор медицинских наук, главный медицинский специалист по клирингу, отмечает, что если вы даже точно не знаете, какие ингредиенты входят в состав чистящих средств, то лучше перейти на биоразлагаемые продукты: например, уксус, пищевую соду. Даже аммиак или простой отбеливатель способны вызвать раздражение глаз и лёгких, навредить коже. «Жёсткие» чистящие средства могут уничтожать полезные бактерии и даже влиять на эпигенетику (то есть на то, как ваши гены сами себя регулируют).
- Губка для кухни. Поролоновые губки - отличная среда для размножения бактерий. Поэтому вытирать всё одной и той же губкой - не всегда хорошая идея. Кроме того, многие губки полностью так и не высыхают.
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