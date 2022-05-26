Фитнес и здоровье
Сегодня в 12:03
2 мин.

Семь вещей, держать которые дома опасно для здоровья

О некоторых из них вы даже не подозревали
В доме у многих из нас на самом деле есть много скрытых опасностей. И вот от каких вещей лучше отказаться, чтобы сохранить здоровье.
Семь вещей, держать которые дома опасно для здоровья

Большинство даже не подозревает, что в их доме есть вещи, которые могут сильно навредить здоровью. И это не только токсичные чистящие средства.

  1. Коробки из картона. По словам медсестры Карин Эшли, от картонных коробок лучше избавиться как можно раньше. Дело в том, что они являются отличными местами, где могут поселиться тараканы и пауки. К тому же зачастую эти коробки грязные, ведь они проделали долгий путь, чтобы попасть к вам со склада. Они могут подвергаться воздействию разных химикатов.
  1. Мясные деликатесы, которые хранятся в холодильнике дольше пяти дней. Связано это с листерией. Это бактерия, способная вызвать листериоз - одну из форм пищевого отравления. Инфекция, которая возникает в результате, приводит к диарее, рвоте, головной боли, лихорадке, ознобу. Беременные и люди с ослабленным иммунитетом могут иметь ещё более серьёзные симптомы.
  1. Пластиковые контейнеры для продуктов. BPA считается вредным веществом, который содержится в пластике. Кроме того, вместо него в пластмассе могут быть BPS и фталаты. Эти вещества нарушают гормональный баланс у женщин и мужчин. Из-за этого возникают нарушения менструального цикла и боли во время месячных, происходит раннее половое созревание, может появиться синдром поликистозных яичников и симптомы менопаузы. Также пластмасса попадает в пищу, в особенности если она тёплая. Вместо пластика лучше выбирать такие материалы, как стекло, силикон, нержавеющая сталь, бамбук.
Семь вещей, держать которые дома опасно для здоровья
  1. Отбеливатель. Руководитель Bio Recovery Габби Мартин подчёркивает, что отбеливатель может представлять опасность для здоровья. Во время уборки он может вызвать серьёзную химическую реакцию и ухудшить ситуацию. Также если у вас дома есть неиспользованный отбеливатель, то ни в коем случае не смешивайте его с продуктами на основе аммиака. Дело в том, что такая смесь создаёт смертельный газ хлорамина, вызывающий пневмонию.
  1. Аэрозольные баллончики. Такие баллончики представляют собой смесь опасных химических веществ. К тому же баллончик внезапно может взорваться.
  1. «Жёсткие» чистящие средства. Джейкоб Хаскаловичи, доктор медицинских наук, главный медицинский специалист по клирингу, отмечает, что если вы даже точно не знаете, какие ингредиенты входят в состав чистящих средств, то лучше перейти на биоразлагаемые продукты: например, уксус, пищевую соду. Даже аммиак или простой отбеливатель способны вызвать раздражение глаз и лёгких, навредить коже. «Жёсткие» чистящие средства могут уничтожать полезные бактерии и даже влиять на эпигенетику (то есть на то, как ваши гены сами себя регулируют).
  1. Губка для кухни. Поролоновые губки - отличная среда для размножения бактерий. Поэтому вытирать всё одной и той же губкой - не всегда хорошая идея. Кроме того, многие губки полностью так и не высыхают.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Новости партнеров
Новости партнеров