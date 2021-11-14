Семь видов перекусов, улучшающих работу мозга

Фитнес и здоровье
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Семь видов перекусов, улучшающих работу мозгаОсобенно полезными они будут для тех, кто занят умственным трудом
Пользователь Erwinmal в блоге на «Хабре» перечислил продукты, которые положительно влияют на мыслительные процессы и полезны для организма в целом.
Сидячий образ жизни вреден, но зачастую работникам умственного труда приходится проводить много времени за компьютером. Чтобы улучшить здоровье, нужно заняться спортом, начать правильно питаться и т. п. Ниже - как раз о видах перекусов, которые позволят сделать первый шаг на пути к здоровому образу жизни.
- Инжир (свежий или сушёный). Содержит множество витаминов (В1, В3, В6, С, PP) и других полезных веществ (калий, железо, магний, медь, клетчатка). Нужно сказать, что этот продукт оказывает положительное влияние на пищеварительную и сердечно-сосудистую системы. Также он препятствует образованию жира в организме, облегчает состояние при похмелье. Наиболее полезен для мозговой деятельности сушёный инжир.
- Тёмный шоколад с высоким содержанием какао. Именно такой шоколад (где какао-бобов более 80 процентов) для организма полезен. В нём содержатся кофеин, антиоксиданты, триптофан (способствует синтезу серотонина - «гормона радости»), теанин (улучшает концентрацию и внимание), марганец (хорошо влияет на нервную систему). Но съедать его нужно не более 20-30 граммов, как отмечает автор.
- Фитнес-батончики. Одни бывают самые разные, но общее у них одно: они полезнее для организма, чем конфеты и шоколадные батончики. А ещё в них содержится много белка и клетчатки, всяких витаминов. Однако важно помнить, что такой вид перекуса предназначен именно для спортсменов и тех, кто много двигается. Если вы много времени проводите в сидячем положении, то для вас они могут быть весьма калорийными.
- Фрукты и овощи. Всё же фрукты можно назвать лучшим перекусом по сравнению с многими другими. Они содержат, как и овощи, микроэлементы, витамины, полезные для поддержания организма в здоровом состоянии вещества. Помогут ускорить работу мозга и цукаты, главное - не увлекаться ими.
- Цельнозерновые хлебцы. Они содержат большее количество клетчатки, чем чёрный хлеб, а значит с ними быстрее наступает чувство насыщения и улучшается пищеварение. Также они менее калорийны, чем белый хлеб.
- Молочные продукты: творог, йогурт. Йогурты, кефир будут полезны для пищеварительной системы за счёт живых бактерий. Лучше всего приобретать простой йогурт и самостоятельно добавлять в него фрукты. Что касается творога, то он богат белком и кальцием.
- Зерновые каши. Клетчатка, микроэлементы, насыщенные жиры, сложные углеводы - то, что вы получите благодаря таким продуктам. Для большей пользы можно добавить туда кунжут, свежую зелень и т.п. Лучше всего покупать бурый и дикий рис вместо белого, полбу вместо манки, зерновой овёс вместо геркулеса, а ещё гречку.
Последнее, что важно, - пить достаточное количество воды.
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Источник: Хабр