Семь видов перекусов, улучшающих работу мозга

Особенно полезными они будут для тех, кто занят умственным трудом

Пользователь Erwinmal в блоге на «Хабре» перечислил продукты, которые положительно влияют на мыслительные процессы и полезны для организма в целом.