Семь видов продуктов, которые вредно есть натощак

Приёмы пищи важно не пропускать. Тем не менее ряд продуктов есть натощак не рекомендуется. Связано это с тем, что они могут вызвать различные заболевания.

Бананы. Они могут быть опасны для людей, страдающих нарушениями работы почек. В результате проблем с выведением калия у них может возникнуть гипергликемия.

Молоко. В нём содержится белок, и если его выпить натощак, то усвоен он не будет. Кроме того, нагрузка на ЖКТ в этом случае тоже увеличится.