Семь видов продуктов, которые вредно есть натощак

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Семь видов продуктов, которые вредно есть натощакО них упоминает китайское издание WeChat
Есть продукты, употреблять которые на голодный желудок опасно для здоровья. О них рассказали в статье WeChat.
Приёмы пищи важно не пропускать. Тем не менее ряд продуктов есть натощак не рекомендуется. Связано это с тем, что они могут вызвать различные заболевания.
- Бананы. Они могут быть опасны для людей, страдающих нарушениями работы почек. В результате проблем с выведением калия у них может возникнуть гипергликемия.
- Молоко. В нём содержится белок, и если его выпить натощак, то усвоен он не будет. Кроме того, нагрузка на ЖКТ в этом случае тоже увеличится.
- Помидоры. Нужно быть осторожными с незрелыми помидорами, так как они содержат опасную дубильную кислоту, из-за которой в итоге образуются желудочные камни.
- Алкоголь, Из-за употребления на голодный желудок может развиться гастрит, язва и другие заболевания ЖКТ. Кроме того, из-за этого человек быстрее будет пьянеть.
- Чеснок. Из-за аллицина может стать причиной изжоги, спазмов в желудке.
- Холодная пища. Из-за такой пищи натощак могут возникнуть спазмы. Также в будущем из-за холодной еды развиваются болезни, которые сопровождаются диареей, болью в животе.
- Мясо и рыба в больших количествах. На пустой желудок такая пища вызовет большую нагрузку почки и печень. Кроме того, белок тоже усвоен в итоге организмом не будет.
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Источник: ИноСМИ