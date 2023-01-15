Семь «здоровых» продуктов, которые на самом деле хуже конфет

Все мы знаем, что конфеты вредят зубам и здоровью в целом. Это подтвердила и диетолог Триста Бест. Если вы будете есть слишком много сахара, то у вас увеличиться вес, появиться кариес, вы рискуете заполучить сахарный диабет и болезни сердца.

Но существуют продукты, которые считаются «здоровыми», однако вредят организму довольно сильно. Вот их список.