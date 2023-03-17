Сердца мертвых доноров предложено держать внутри них: они так дольше пригодны для пересадки

Джон Лука, один из авторов нового исследования, сказал, что самая большая проблема, с которой они сталкиваются, - это получение доступа к донорскому сердцу, потому что многие пациенты умирают до того, как орган становится доступным: “Вот почему нам срочно необходимо найти способы повысить пригодность донорских органов”.

Коротко говоря, предлагается подход известный как taNRP, когда после смерти происходит перфузия органа сразу в теле донора. В то время, как сейчас чаще используется метод, при котором органы достаются и сохраняются в отдельном месте до момента операции.

Команда обнаружила, что в целом из 157 пересадок сердца использование taNRP значительно расширяло донорский пул, увеличив количество проведенных трансплантаций сердца на 23%.

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