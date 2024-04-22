Серьёзные проблемы со зрением оказались связаны с высоким риском самоубийства

По словам Джули Серель, доктора философии, психолога и директора Лаборатории по предотвращению и выявлению самоубийств в Университете Кентукки в Лексингтоне, связь между зрением и психическим здоровьем может быть не сразу очевидна.

В новом исследовании подчёркивается, что люди со значительными проблемами со зрением постоянно сообщают о серьёзном снижении качества жизни, физической активности, социальной изоляции, об отсутствии самостоятельности, проблемах с деньгами и высоком уровне депрессии. Все эти факторы могут привести к суицидальным мыслям.