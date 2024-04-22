Серьёзные проблемы со зрением оказались связаны с высоким риском самоубийства

Серьёзные проблемы со зрением оказались связаны с высоким риском самоубийстваЭто показало недавнее исследование
По словам Джули Серель, доктора философии, психолога и директора Лаборатории по предотвращению и выявлению самоубийств в Университете Кентукки в Лексингтоне, связь между зрением и психическим здоровьем может быть не сразу очевидна.
В новом исследовании подчёркивается, что люди со значительными проблемами со зрением постоянно сообщают о серьёзном снижении качества жизни, физической активности, социальной изоляции, об отсутствии самостоятельности, проблемах с деньгами и высоком уровне депрессии. Все эти факторы могут привести к суицидальным мыслям.
В рамках новой работы специалисты изучили данные 31 более раннего исследования, посвящённого суицидальным тенденциям и нарушениям зрения. Всего эти исследования охватывали 5,6 миллиона человек.
Проблемы со зрением и участников включали слепоту, частичную слепоту, глаукому и серьёзные проблемы со зрением даже при ношении очков.
Выяснилось, что существует «особенно выраженный риск» самоубийства, связанного с нарушением зрения, среди подростков.
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