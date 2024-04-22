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Фитнес и здоровье
Опубликовано 22 апреля 2024, 20:15
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Серьёзные проблемы со зрением оказались связаны с высоким риском самоубийства

Это показало недавнее исследование
Существует множество факторов, приводящих к ощущению отчаяния и безнадёжности у людей. Результаты нового масштабного исследования, опубликованные в журнале JAMA Network Open, показывают, что этому могут способствовать и серьёзные нарушения зрения.
Серьёзные проблемы со зрением оказались связаны с высоким риском самоубийства
© iStock

По словам Джули Серель, доктора философии, психолога и директора Лаборатории по предотвращению и выявлению самоубийств в Университете Кентукки в Лексингтоне, связь между зрением и психическим здоровьем может быть не сразу очевидна.

В новом исследовании подчёркивается, что люди со значительными проблемами со зрением постоянно сообщают о серьёзном снижении качества жизни, физической активности, социальной изоляции, об отсутствии самостоятельности, проблемах с деньгами и высоком уровне депрессии. Все эти факторы могут привести к суицидальным мыслям.

Серьёзные проблемы со зрением оказались связаны с высоким риском самоубийства
© Center for Sight

В рамках новой работы специалисты изучили данные 31 более раннего исследования, посвящённого суицидальным тенденциям и нарушениям зрения. Всего эти исследования охватывали 5,6 миллиона человек.

Проблемы со зрением и участников включали слепоту, частичную слепоту, глаукому и серьёзные проблемы со зрением даже при ношении очков.

Выяснилось, что существует «особенно выраженный риск» самоубийства, связанного с нарушением зрения, среди подростков.

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