Шесть главных симптомов рака лёгких

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Шесть главных симптомов рака лёгкихО них рассказало британское издание The Sun
На самых ранних этапах рак лёгких выявить непросто. Однако на него могут указывать некоторые признаки, в том числе неочевидные. О них - в материале The Sun.
Как отмечает Национальная служба здравоохранения, в ходе развития заболевания симптомы рака лёгких становятся всё более выраженными. При этом к ним не всегда относится боль в области груди или в лёгких. Необходимо в первую очередь обращать внимание на шесть признаков, перечисленных ниже.
- Кашель. Обычно подобный кашель, как сообщает Национальная служба здравоохранения, сохраняется длительное время и может становиться всё более выраженным. Правда, также он может оказаться симптомом COVID-19.
- Инфекции нижних дыхательных путей. Если вы замечаете, что часто подхватываете такие инфекции, то это тоже может говорить о раке лёгких.
- Боль. Это может быть боль в груди, руке, плече.
- Утолщение концевых фаланг пальцев. Имеется в виду в целом изменение внешнего вида пальцев: например, утолщение фаланг или искривление.
- Опухшее лицо. Если замечаете, что лицо или шея опухают без видимых причин, то это тоже может оказаться симптомом рака лёгких.
- Гормональные симптомы. Подобные признаки встречаются редко. Тем не менее некоторые типы раковых клеток производят гормоны, которые затем попадают в кровь. В результате человек может ощущать покалывание пальцев рук и ног, их онемение, общую слабость, сонливость, слабость в мышцах, головокружение, спутанность сознания. Кроме этого, встречается набухание грудных желез (у мужчин), тромбоз.
Источник: ИноСМИ