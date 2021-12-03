Шесть главных симптомов рака лёгких

Как отмечает Национальная служба здравоохранения, в ходе развития заболевания симптомы рака лёгких становятся всё более выраженными. При этом к ним не всегда относится боль в области груди или в лёгких. Необходимо в первую очередь обращать внимание на шесть признаков, перечисленных ниже.

Кашель. Обычно подобный кашель, как сообщает Национальная служба здравоохранения, сохраняется длительное время и может становиться всё более выраженным. Правда, также он может оказаться симптомом COVID-19.

Инфекции нижних дыхательных путей. Если вы замечаете, что часто подхватываете такие инфекции, то это тоже может говорить о раке лёгких.