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Шесть главных симптомов рака лёгких

О них рассказало британское издание The Sun
На самых ранних этапах рак лёгких выявить непросто. Однако на него могут указывать некоторые признаки, в том числе неочевидные. О них - в материале The Sun.
Шесть главных симптомов рака лёгких

Как отмечает Национальная служба здравоохранения, в ходе развития заболевания симптомы рака лёгких становятся всё более выраженными. При этом к ним не всегда относится боль в области груди или в лёгких. Необходимо в первую очередь обращать внимание на шесть признаков, перечисленных ниже.

  1. Кашель. Обычно подобный кашель, как сообщает Национальная служба здравоохранения, сохраняется длительное время и может становиться всё более выраженным. Правда, также он может оказаться симптомом COVID-19.
  1. Инфекции нижних дыхательных путей. Если вы замечаете, что часто подхватываете такие инфекции, то это тоже может говорить о раке лёгких.
  1. Боль. Это может быть боль в груди, руке, плече.
Шесть главных симптомов рака лёгких
  1. Утолщение концевых фаланг пальцев. Имеется в виду в целом изменение внешнего вида пальцев: например, утолщение фаланг или искривление.
  1. Опухшее лицо. Если замечаете, что лицо или шея опухают без видимых причин, то это тоже может оказаться симптомом рака лёгких.
  1. Гормональные симптомы. Подобные признаки встречаются редко. Тем не менее некоторые типы раковых клеток производят гормоны, которые затем попадают в кровь. В результате человек может ощущать покалывание пальцев рук и ног, их онемение, общую слабость, сонливость, слабость в мышцах, головокружение, спутанность сознания. Кроме этого, встречается набухание грудных желез (у мужчин), тромбоз.
Источник: ИноСМИ
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