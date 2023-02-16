Шесть худших для здоровья мозга напитков

Шесть худших для здоровья мозга напитковОткажитесь от них, чтобы избежать деменции
Известно, что напитки оказывают большое влияние на состояние мозга. По этой причине важно следить за тем, что вы пьёте каждый день.
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Напитки, содержащие много добавленного сахара, могут навредить мозгу и здоровью в целом. Вот каких конкретно напитков вам лучше избегать.
Подслащённые напитки. Сахар вредит организму за счёт того, что он связан с болезнями сердца, инсультом, метаболическим синдромом, воспалением, диабетом второго типа. В ходе недавнего исследования, результаты которого опубликованы в Журнале профилактики болезни Альцгеймера, обнаружилось, что те, кто чаще употреблял подслащённые напитки, в три раза чаще сталкивались с деменцией. У любителей сладких напитков также в два раза выше был риск инсульта. Согласно исследованиям Гарвардской школы общественного здравоохранения, люди, которые выпивают в день один или больше сладких напитков, с большей вероятностью будут обладать плохой памятью, будут иметь меньший объём мозга, а также гораздо меньший по объёмам гиппокамп (часть мозга, связанная с обучением и памятью).
Молочные коктейли. В них содержатся насыщенные жиры, которые повышают уровень «плохого» холестерина. А научные исследования доказывают, что из-за высокого уровня холестерина может повыситься и риск развития деменции.
Кофейные напитки. Это касается мокко, ароматизированного латте, фраппе и т.п. В них может содержаться очень много сахара.
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Спортивные напитки. Предназначены они именно для тех, кто серьёзно занимается спортом. А для обычных людей они могут стать источниками лишний калорий и сахара. Из-за сахара у вас может повыситься риск развития диабета второго типа, болезней сердца, увеличения веса, появления неврологических проблем.
Восстановительные напитки. Они тоже нужны именно спортсменам. А не очень полезны они для мозга потому, что состоят из большого количества калорий, а также из простых углеводов.
Энергетики с кофеином. Они не дадут никаких преимуществ, если только вы не спортсмен или не студент, которому нужно срочно проснуться.
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