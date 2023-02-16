Шесть худших для здоровья мозга напитков

Подслащённые напитки. Сахар вредит организму за счёт того, что он связан с болезнями сердца, инсультом, метаболическим синдромом, воспалением, диабетом второго типа. В ходе недавнего исследования, результаты которого опубликованы в Журнале профилактики болезни Альцгеймера, обнаружилось, что те, кто чаще употреблял подслащённые напитки, в три раза чаще сталкивались с деменцией. У любителей сладких напитков также в два раза выше был риск инсульта. Согласно исследованиям Гарвардской школы общественного здравоохранения, люди, которые выпивают в день один или больше сладких напитков, с большей вероятностью будут обладать плохой памятью, будут иметь меньший объём мозга, а также гораздо меньший по объёмам гиппокамп (часть мозга, связанная с обучением и памятью).