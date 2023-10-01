Шесть лучших умных часов Xiaomi

Шесть лучших умных часов XiaomiВыбор за вами
Xiaomi, известная широким спектром технологических продуктов, включая смартфоны, добилась значительных успехов на рынке смарт-часов. Давайте подробнее рассмотрим текущую линейку смарт-часов Xiaomi и их уникальные особенности.
© Xiaomi / Redmi / Amazfit / Haylou
Xiaomi Watch 2 Pro: Эти смарт-часы премиум-класса отличаются тем, что в них впервые для Xiaomi применена операционная система Wear OS от Google. Они выполнены в корпусе из нержавеющей стали, оснащены большим OLED-дисплеем диагональю 46 мм и работают на базе процессора Qualcomm Snapdragon W5 Plus. Часы Watch 2 Pro имеют доступ к приложениям сторонних разработчиков через Google Play Store и предлагают различные функции отслеживания состояния здоровья, включая стресс, уровень кислорода в крови и 150 спортивных режимов.
Redmi Watch 2 Lite: Несмотря на то что это не совсем смарт-часы, это бюджетное устройство оснащено функцией GPS, что делает его практичным выбором. Часы поддерживают мониторинг сна, управление уведомлениями, контроль сердечного ритма и работают от аккумулятора примерно неделю.
Redmi Watch 3 Active: Эти часы - шаг вперед по сравнению с Watch 2 Lite, они оснащены микрофоном и динамиком, что позволяет пользователям совершать и принимать звонки при подключении к смартфону через Bluetooth.
Строго говоря, за 4-5 тысяч рублей можно найти "noname"-часы с AMOLED-дисплеем или более презентабельным видом. Но как устройство для мониторинга уведомлений или звонков прямо с руки - хороший вариант. Это самые доступные по цене умные часы с возможностью звонить и принимать на них звонки.
Xiaomi Watch S1 Active: Флагманская серия включает в себя модель Watch S1 Active, которая предлагает целый ряд функций, включая голосовые вызовы, мониторинг состояния здоровья, платежи по NFC и подключение к Wi-Fi. Эти часы премиум-класса оснащены полным набором датчиков для отслеживания состояния здоровья, что делает их привлекательным вариантом для пользователей, ищущих полнофункциональные смарт-часы.
Amazfit GTR 4: Компания Amazfit, не принадлежащая к бренду Xiaomi, при значительной поддержке Xiaomi предлагает GTR 4 - смарт-часы среднего уровня с множеством функций, современной операционной системой и 12-дневным временем автономной работы. Для тех, кто ищет более универсальные смарт-часы, они поддерживают установку приложений и хранение музыки.
GTR 4 - это, если вкратце, "практически все функции современных умных часов всего за 15 тысяч рублей". Очень навороченная операционная система, максимум датчиков (замеряется всё, кроме ЭКГ и артериального давления), возможность устанавливать приложения и, в отличие от часов Xiaomi, память для хранения музыки на часах - чтобы устраивать пробежки в Bluetooth-наушниках без смартфона в кармане.
- Haylou RS3: Компания Haylou, дочерняя компания Xiaomi, предлагает доступные по цене смарт-часы RS3 с металлическим корпусом, AMOLED-дисплеем, GPS и функциями мониторинга здоровья. Несмотря на отличное соотношение цены и качества, пользователи должны быть готовы к некоторым компромиссам, включая пластиковую защиту для экрана и более медленный процессор.