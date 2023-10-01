Шесть лучших умных часов Xiaomi

Xiaomi Watch 2 Pro: Эти смарт-часы премиум-класса отличаются тем, что в них впервые для Xiaomi применена операционная система Wear OS от Google. Они выполнены в корпусе из нержавеющей стали, оснащены большим OLED-дисплеем диагональю 46 мм и работают на базе процессора Qualcomm Snapdragon W5 Plus. Часы Watch 2 Pro имеют доступ к приложениям сторонних разработчиков через Google Play Store и предлагают различные функции отслеживания состояния здоровья, включая стресс, уровень кислорода в крови и 150 спортивных режимов.

Redmi Watch 2 Lite: Несмотря на то что это не совсем смарт-часы, это бюджетное устройство оснащено функцией GPS, что делает его практичным выбором. Часы поддерживают мониторинг сна, управление уведомлениями, контроль сердечного ритма и работают от аккумулятора примерно неделю.