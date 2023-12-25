Шесть напитков, которые быстро избавят от вздутия живота

Кефир. В его состав входят пробиотики, которые помогают расщеплять пищу, уменьшая газообразование, вздутие живота и дискомфорт в кишечнике. Одно исследование показало, что у людей уменьшилось вздутие после того, как они в течение трёх недель употребляли пробиотические штаммы, содержащиеся в кефире.

Имбирный чай. Этот напиток способствует опорожнению желудка и избавляет от газов.

Зелёный чай. Он богат антиоксидантами и катехинами. Известно, что они уменьшают газообразование в кишечнике после еды и вздутие живота.