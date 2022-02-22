Шесть неожиданных полезных свойств витамина D для организма человека

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Шесть неожиданных полезных свойств витамина D для организма человекаОб этом сообщает издание Al Arabiya
Витамин D даже в виде пищевой добавки может способствовать улучшению состояния костей и укреплению иммунитета. Но это не все положительные свойства этого вещества. О других - в материале.
В 2020 году витамин D приобрёл большую популярность за счёт такого свойства, как укрепление иммунитета. Это особенно актуально в период пандемии коронавируса. Тем не менее, по словам специалистов сайта Mind Your Body Green, есть у этого витамина и другие полезные свойства.
- Поддержание функционирования мышц и их формы. Витамин D требуется человеку, чтобы его мышцы были здоровыми, сильными и нормально функционировали. Также научно доказано, что этот витамин повышает выносливость.
- Поддержание оптимального уровня антиоксидантов. Влияет витамин D и на работу антиоксидантов в организме. При этом у людей, имеющих уровень антиоксидантов в пределах нормы, количество витамина D тоже в норме.
- Улучшение фертильности и репродуктивного здоровья. Согласно исследованиям, такой эффект наблюдается как у мужчин, так и у женщин.
- Поддержание здоровья зубов и полости рта. Это объясняется также тем, что витамин D положительно влияет на иммунную систему и состояние костей.
- Улучшение пищеварения. Согласно научным исследованиям, витамин D также играет главную роль в поддержании разнообразия микробиома кишечника.
- Поддержание нервной системы в здоровом состоянии. При нормальном уровне витамина D в организме человек лучше мыслит, его мозг начинает быстрее развиваться, а настроение - улучшается.
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Источник: ИноСМИ