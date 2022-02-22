Шесть неожиданных полезных свойств витамина D для организма человека

В 2020 году витамин D приобрёл большую популярность за счёт такого свойства, как укрепление иммунитета. Это особенно актуально в период пандемии коронавируса. Тем не менее, по словам специалистов сайта Mind Your Body Green, есть у этого витамина и другие полезные свойства.

Поддержание функционирования мышц и их формы. Витамин D требуется человеку, чтобы его мышцы были здоровыми, сильными и нормально функционировали. Также научно доказано, что этот витамин повышает выносливость.

Поддержание оптимального уровня антиоксидантов. Влияет витамин D и на работу антиоксидантов в организме. При этом у людей, имеющих уровень антиоксидантов в пределах нормы, количество витамина D тоже в норме.