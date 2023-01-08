Шесть неожиданных преимуществ питьевой воды для здоровья

Если вы будете каждый день пить достаточно воды, то это поможет вам избежать обезвоживания. При таком состоянии человек сталкивается с «мозговым туманом», перепадами настроения, повышенной температурой тела. А ещё очень часто при обезвоживании начинает кружиться голова, быстро возникает утомляемость, истощение, болит голова, возникает сухость во рту, появляются проблемы с кожей, изменяется цвет мочи.

А поскольку калорий вода не содержит, то вы сможете даже похудеть, если замените газировку или чай с сахаром на стакан воды.