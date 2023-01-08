Шесть неожиданных преимуществ питьевой воды для здоровья

Шесть неожиданных преимуществ питьевой воды для здоровьяПоэтому она так важна для нашего организма
Известно, что питьевая вода играет важную роль в поддержании здоровья всего организма. Но многие не получают её в достаточном количестве. О полезных свойствах такой воды рассказал диетолог Батул Эль-Альва.
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Если вы будете каждый день пить достаточно воды, то это поможет вам избежать обезвоживания. При таком состоянии человек сталкивается с «мозговым туманом», перепадами настроения, повышенной температурой тела. А ещё очень часто при обезвоживании начинает кружиться голова, быстро возникает утомляемость, истощение, болит голова, возникает сухость во рту, появляются проблемы с кожей, изменяется цвет мочи.
А поскольку калорий вода не содержит, то вы сможете даже похудеть, если замените газировку или чай с сахаром на стакан воды.
При этом вы не сможете пить много воды, если у вас есть определённые проблемы со здоровьем. Это заболевания почек, печени, сердца, гормональные нарушения. Также бывают лекарства, которые вызывают задержку воды в организме: например, опиоидные обезболивающие, нестероидные противовоспалительные препараты, определённые антидепрессанты.
В среднем же для нормальной жизнедеятельности в день человек должен выпивать четыре-шесть стаканов воды в сутки. А если он сталкивается с высокими физическими нагрузками, то потребление воды должно быть ещё выше.
Вода обладает шестью удивительными эффектами.
Делает суставы более гибкими. Суставы окружены хрящами, которые состоят из воды на 85 %. И если вы будете пить достаточно воды, то у вас уменьшится хруст в суставах.
Улучшает пищеварение. Так пища будет перевариваться и усваиваться быстрее.
Защищает кожу от сухости. Ваша кожа будет благодаря потреблению достаточного количества воды сиять: она станет увлажнённой и более эластичной.
Благотворно сказывается на мыслительных функциях. Научные исследования показали, что клетки мозга уменьшаются при обезвоживании.
Избавляет от токсинов. Из-за недостатка воды у вас могут развиться проблемы с лёгкими, сердцем, почками, мочевым пузырём.
Переносит кислород по всему организму. Плазма состоит примерно на 90 % из воды. Поэтому при недостатке жидкости она просто не сможет функционировать нормально.
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