Шесть нетипичных симптомов сахарного диабета

В зависимости от разновидности диабета вы можете через несколько недель, месяцев или даже лет заметить у себя признаки этой болезни. Раньше появляются симптомы диабета первого типа, а на развитие симптомов диабета второго типа может уйти несколько лет.

Вот какие необычные признаки могут сигнализировать о развитии сахарного диабета.