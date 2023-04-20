Шесть пищевых добавок, которые помогают бороться со стрессом

Лучший способ уменьшить стресс - это устранить его источник. Помимо этого, помогают здоровое питание, регулярные физические упражнения, качественный сон. А пищевые добавки обеспечат дополнительные преимущества.

Кларисса Берри, диетолог DIRTEA, рассказала, какие добавки стоит принимать, чтобы уменьшить влияние стресса.

Рейши. Это лекарственный гриб. Он повышает устойчивость к стрессу, предотвращает выгорание и истощение. А ещё он оказывает успокаивающее действие на нервную систему человека. Вы можете добавить рейши в утренний кофе или коктейль (одну чайную ложку), чтобы снять стресс в течение дня, или принимать его перед сном.

Магний. Он способен уменьшить беспокойство и тревогу, успокоить нервную систему, а ещё способствует расслаблению. Научные исследования показывают, что пищевые добавки с магнием значительно улучшают качество сна, уменьшают симптомы депрессии и тревоги. Для снятия стресса ищите глицинат магния или малат.

Родеола розовая. Согласно научным исследованиям, приём добавок родиолы уменьшает симптомы депрессии и тревоги, при которых часто бывает повышенный уровень стресса.