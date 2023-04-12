Шесть пищевых привычек, которые замедлят старение после 50 лет

Получение достаточного количества клетчатки . Как отмечается в American Journal of Lifestyle Medicine, с возрастом это поможет снизить риск развития болезней сердца, диабета 2 типа, повышенного давления, рака. Согласно другому исследованию, опубликованному в The Journals of Gerontology, именно клетчатка оказывала самое сильное влияние на успешность процесса старения и снижение вероятности развития возрастных заболеваний.

Употребление белка в больших количествах. В Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care говорится, что тело теряет мышечную массу каждые 10 лет после того, как вам исполняется 30 лет. Один из способов нарастить мышцы - есть достаточно белка ежедневно. К тому же с возрастом увеличивается потребность в белке.