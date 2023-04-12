Фитнес и здоровье
14:56, 12 апреля 2023
2 мин.

Шесть пищевых привычек, которые замедлят старение после 50 лет

Откажитесь от некоторых продуктов

К сожалению, старение - это неизбежно. Но замедлить его всё-таки реально. Для этого нужно всего лишь немного изменить питание.

Шесть пищевых привычек, которые замедлят старение после 50 лет

Фото: Introlift

Существует шесть привычек, связанных с едой, которые позволят вам стареть медленнее. Об этом рассказала диетолог Триста Бест и на это указывают научные исследования.

  1. Получение достаточного количества клетчатки. Как отмечается в American Journal of Lifestyle Medicine, с возрастом это поможет снизить риск развития болезней сердца, диабета 2 типа, повышенного давления, рака. Согласно другому исследованию, опубликованному в The Journals of Gerontology, именно клетчатка оказывала самое сильное влияние на успешность процесса старения и снижение вероятности развития возрастных заболеваний.

  2. Употребление белка в больших количествах. В Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care говорится, что тело теряет мышечную массу каждые 10 лет после того, как вам исполняется 30 лет. Один из способов нарастить мышцы - есть достаточно белка ежедневно. К тому же с возрастом увеличивается потребность в белке.

  3. Добавление в рацион здоровых жиров. Это поможет укрепить сердце. В Journal of the American Heart Association отмечается, что благодаря приёму омега-3 можно снизить риск появления ишемической болезни сердца. В другом научном отчёте говорится, что омега-3 снижают вероятность смерти от ишемической болезни сердца и риск развития гипертонии.

Шесть пищевых привычек, которые замедлят старение после 50 лет

Shutterstock

  1. Употребление большого количества растительной пищи. Это поможет замедлить процесс старения. Среди преимуществ растительной диеты выделяют увеличение продолжительности жизни, уменьшение воспаления, помощь в похудении, снижение уровня жиров, стабилизацию кровяного давления, уменьшение вредных конечных продуктов гликирования.

  2. Избегание ультраобработанных продуктов. В таких продуктах зачастую содержится больше насыщенных жиров, натрия, калорий, сахара, различных добавок. Лучше ешьте больше цельных продуктов. В ходе одного исследования, проведённого Advances in Nutrition, выяснилось, что диета с высоким содержанием ультраобработанных продуктов может увеличить риск развития болезней сердца. А этот риск уже повышается после 50 лет из-за возраста.

  3. Соблюдение средиземноморской диеты. В основе этой диеты лежат морепродукты и рыба. Кроме того, она допускает употребление красного мяса.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Новости партнеров
Новости партнеров