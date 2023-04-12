Шесть пищевых привычек, которые замедлят старение после 50 лет

Шесть пищевых привычек, которые замедлят старение после 50 летОткажитесь от некоторых продуктов
К сожалению, старение - это неизбежно. Но замедлить его всё-таки реально. Для этого нужно всего лишь немного изменить питание.
Фото: Introlift
Существует шесть привычек, связанных с едой, которые позволят вам стареть медленнее. Об этом рассказала диетолог Триста Бест и на это указывают научные исследования.
Получение достаточного количества клетчатки. Как отмечается в American Journal of Lifestyle Medicine, с возрастом это поможет снизить риск развития болезней сердца, диабета 2 типа, повышенного давления, рака. Согласно другому исследованию, опубликованному в The Journals of Gerontology, именно клетчатка оказывала самое сильное влияние на успешность процесса старения и снижение вероятности развития возрастных заболеваний.
Употребление белка в больших количествах. В Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care говорится, что тело теряет мышечную массу каждые 10 лет после того, как вам исполняется 30 лет. Один из способов нарастить мышцы - есть достаточно белка ежедневно. К тому же с возрастом увеличивается потребность в белке.
Добавление в рацион здоровых жиров. Это поможет укрепить сердце. В Journal of the American Heart Association отмечается, что благодаря приёму омега-3 можно снизить риск появления ишемической болезни сердца. В другом научном отчёте говорится, что омега-3 снижают вероятность смерти от ишемической болезни сердца и риск развития гипертонии.
Употребление большого количества растительной пищи. Это поможет замедлить процесс старения. Среди преимуществ растительной диеты выделяют увеличение продолжительности жизни, уменьшение воспаления, помощь в похудении, снижение уровня жиров, стабилизацию кровяного давления, уменьшение вредных конечных продуктов гликирования.
Избегание ультраобработанных продуктов. В таких продуктах зачастую содержится больше насыщенных жиров, натрия, калорий, сахара, различных добавок. Лучше ешьте больше цельных продуктов. В ходе одного исследования, проведённого Advances in Nutrition, выяснилось, что диета с высоким содержанием ультраобработанных продуктов может увеличить риск развития болезней сердца. А этот риск уже повышается после 50 лет из-за возраста.
Соблюдение средиземноморской диеты. В основе этой диеты лежат морепродукты и рыба. Кроме того, она допускает употребление красного мяса.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.