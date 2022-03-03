Шесть полезных для кожи видов продуктов

Согласно результатам научных исследований, для того чтобы кожа выглядела хорошо, нужно придерживаться правильного питания. Ниже - шесть продуктов, которые помогут в этом.

Рыба жирных сортов. Например, это лосось. Такая рыба содержит много омега-3, что придаёт коже упругость, увлажнённость, делает её плотной, препятствует появлению акне, покраснений, уменьшает воспаления. Благодаря цинку кожа остаётся здоровой, раны на ней быстрее затягиваются, а воспаления - исчезают. Помогает этот элемент и в производстве новых клеток. Также жирная рыба богата антиоксидантами, которые защищают кожу от повреждений, появившихся из-за свободных радикалов.

Ряд исследований показывает, что рыбий жир в качестве добавки помогает бороться с волчанкой и псориазом.

Авокадо. Отличается этот продукт высоким содержанием «полезных» жиров, витамина С, Е. Благодаря этому кожа становится увлажнённой, эластичной. Витамин С связан с производством коллагена, который позволяет дольше сохранять кожу молодой, упругой, здоровой. Научные исследования также говорят о том, что в авокадо есть соединения, защищающие кожу от воздействия ультрафиолета.