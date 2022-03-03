Шесть полезных для кожи видов продуктов

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Шесть полезных для кожи видов продуктовО них пишет издание Al Araby
Питание может непосредственно влиять на состояние кожи, поэтому важно выбирать полезные и здоровые продукты. О том, какие из них помогут сделать её свежей и сияющей - в материале.
Согласно результатам научных исследований, для того чтобы кожа выглядела хорошо, нужно придерживаться правильного питания. Ниже - шесть продуктов, которые помогут в этом.
- Рыба жирных сортов. Например, это лосось. Такая рыба содержит много омега-3, что придаёт коже упругость, увлажнённость, делает её плотной, препятствует появлению акне, покраснений, уменьшает воспаления. Благодаря цинку кожа остаётся здоровой, раны на ней быстрее затягиваются, а воспаления - исчезают. Помогает этот элемент и в производстве новых клеток. Также жирная рыба богата антиоксидантами, которые защищают кожу от повреждений, появившихся из-за свободных радикалов.
Ряд исследований показывает, что рыбий жир в качестве добавки помогает бороться с волчанкой и псориазом.
- Авокадо. Отличается этот продукт высоким содержанием «полезных» жиров, витамина С, Е. Благодаря этому кожа становится увлажнённой, эластичной. Витамин С связан с производством коллагена, который позволяет дольше сохранять кожу молодой, упругой, здоровой. Научные исследования также говорят о том, что в авокадо есть соединения, защищающие кожу от воздействия ультрафиолета.
- Грецкий орех. Содержат такие орехи омега-3, витамин Е, цинк. Благодаря первому веществу уменьшаются воспаления, благодаря второму поддерживается здоровье волос, кожи, глаз, третье же вещество обеспечивает защиту кожи, помогает в заживлении ран, борьбе с бактериями, инфекциями.
- Тёмный шоколад. Если в шоколаде 70% какао, то он богат антиоксидантами, позволяющими разгладить морщины и в целом улучшить состояние кожи. Согласно результатам исследований, если каждый день в течение 6-12 недель есть тёмный шоколад, то кожа станет более увлажнённой и плотной. Кроме того, при употреблении 20 граммов тёмного шоколада ежедневно можно защититься от негативного воздействия ультрафиолетовых лучей.
- Зелёный чай. Положительное влияние на кожу (замедление старения, предотвращение повреждения клеток) оказывает этот чай благодаря полифенолам. Кроме того, такой напиток способен увлажнить кожу, сделать её более толстой, эластичной, уменьшить шероховатость, защитить от воздействия солнечных лучей. Что касается последнего, то одно исследование продемонстрировало, что при ежедневном потреблении зелёного чая покраснения на коже из-за солнца уменьшаются на 25%.
- Брокколи. Такая капуста содержит множество полезных для кожи веществ, в том числе витамины А, С, цинк, лютеин, сульфорафан. Лютеин обеспечивает защиту кожи от окислительного стресса, из-за которого на ней появляются морщины и она становится сухой. Сульфорафан же защищает от негативного воздействия солнечных лучей и от рака.
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Источник: ИноСМИ