Фитнес и здоровье
17:18, 11 декабря 2022
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Шесть полезных для здоровья причин есть цельнозерновой хлеб

Их перечислила диетолог

Цельная пшеница долгие годы была важной частью питания человека. В её состав входят витамины группы В, витамин Е, кальций, клетчатка, железо, фосфор, магний, калий. Абир Абу Рейли, специалист в области питания, объяснила, чем цельнозерновой хлеб может быть полезен для здоровья.

Шесть полезных для здоровья причин есть цельнозерновой хлеб

Фото: 31 Daily

Есть шесть причин, почему нужно употреблять вместо обычного хлеба - цельнозерновой.

  1. Контроль чувства голода. В цельнозерновом хлебе много пищевых волокон. Эти вещества помогают надолго избавиться от голода.

  2. Борьба с сахарным диабетом. Всё дело в том, что цельнозерновой хлеб в отличие от обычного расщепляется в желудке медленнее. Поэтому сахар в крови у человека после его употребления резко не повышается.

  3. Снижение вероятности развития онкологии. Благодаря пищевым волокнам из организма быстрее выводятся токсины. Это помогает уменьшить шансы на то, чтобы столкнуться с раком толстой и прямой кишки.

Шесть полезных для здоровья причин есть цельнозерновой хлеб

  1. Польза для людей с язвенной болезнью. За счёт высокого содержания клетчатки цельнозерновой хлеб поможет вам держать под контролем выработку кислоты в желудке. Вообще считается, что такой хлеб приносит пользу пациентам с язвой желудка.

  2. Снижение уровня холестерина. Цельнозерновой хлеб поможет вам снизить «плохой» холестерин и повысить показатели «хорошего». Это снижает вероятность возникновения болезней сердца.

  3. Калорийность. Хотя калорий в обычном белом и в цельнозерновом хлебе одинаковое количество, в состав цельнозернового ещё входит много клетчатки, минералов и витаминов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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