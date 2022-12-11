Шесть полезных для здоровья причин есть цельнозерновой хлеб

Шесть полезных для здоровья причин есть цельнозерновой хлебИх перечислила диетолог
Цельная пшеница долгие годы была важной частью питания человека. В её состав входят витамины группы В, витамин Е, кальций, клетчатка, железо, фосфор, магний, калий. Абир Абу Рейли, специалист в области питания, объяснила, чем цельнозерновой хлеб может быть полезен для здоровья.
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Есть шесть причин, почему нужно употреблять вместо обычного хлеба - цельнозерновой.
Контроль чувства голода. В цельнозерновом хлебе много пищевых волокон. Эти вещества помогают надолго избавиться от голода.
Борьба с сахарным диабетом. Всё дело в том, что цельнозерновой хлеб в отличие от обычного расщепляется в желудке медленнее. Поэтому сахар в крови у человека после его употребления резко не повышается.
Снижение вероятности развития онкологии. Благодаря пищевым волокнам из организма быстрее выводятся токсины. Это помогает уменьшить шансы на то, чтобы столкнуться с раком толстой и прямой кишки.
Польза для людей с язвенной болезнью. За счёт высокого содержания клетчатки цельнозерновой хлеб поможет вам держать под контролем выработку кислоты в желудке. Вообще считается, что такой хлеб приносит пользу пациентам с язвой желудка.
Снижение уровня холестерина. Цельнозерновой хлеб поможет вам снизить «плохой» холестерин и повысить показатели «хорошего». Это снижает вероятность возникновения болезней сердца.
Калорийность. Хотя калорий в обычном белом и в цельнозерновом хлебе одинаковое количество, в состав цельнозернового ещё входит много клетчатки, минералов и витаминов.
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