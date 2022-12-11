Шесть полезных для здоровья причин есть цельнозерновой хлеб

Контроль чувства голода . В цельнозерновом хлебе много пищевых волокон. Эти вещества помогают надолго избавиться от голода.

Борьба с сахарным диабетом. Всё дело в том, что цельнозерновой хлеб в отличие от обычного расщепляется в желудке медленнее. Поэтому сахар в крови у человека после его употребления резко не повышается.