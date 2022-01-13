Шесть полезных для здоровья свойств слив

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Шесть полезных для здоровья свойств сливИх перечислило итальянское издание Il Giornale
Научно доказано, что чернослив позволяет укрепить кости, а также способствует увеличению костной массы. Но это не единственное положительное свойство слив. О других - в статье.
Автор сообщает, что полезными для человека являются не только свежие сливы, но и чернослив. Так, как показывают результаты исследования Школы физических упражнений и диетологии Университета Сан-Диего, употребление чернослива регулярно укрепляет кости у людей 50+. Другие научные труды доказывают, что если съедать ежедневно 50-100 граммов чернослива, то это уменьшит ломкость костей и позволит набрать костную массу.
В целом сливы способны благотворно влиять на организм. Эти продукты обладают рядом полезных свойств.
- Оказывают слабительный эффект. Сливы рекомендуют тем, кто страдает от запоров. Кроме того, эти фрукты положительно влияют на здоровье кишечника.
- Борются с диабетом. Сливы имеют низкий гликемический индекс и содержат сахар сорбит, который всасывается не полностью.
- Предотвращают развитие рака. Это происходит благодаря таким веществам, как флавоноиды и фенолы.
- Борются с «плохим» холестерином. Благодаря клетчатке, которая содержится в сливах, из организма выводится «плохой» холестерин. Это также уменьшает вероятность возникновения атеросклероза, инсульта, сердечного приступа.
- Имеют мочегонный эффект. Помимо выведения жидкости из организма, сливы позволяют нормализовать давление.
- Препятствуют возникновению остеопороза. Происходит это за счёт марганца, витамина К, которыми богаты данные фрукты.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник: ИноСМИ