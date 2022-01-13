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Шесть полезных для здоровья свойств слив

Их перечислило итальянское издание Il Giornale
Научно доказано, что чернослив позволяет укрепить кости, а также способствует увеличению костной массы. Но это не единственное положительное свойство слив. О других - в статье.
Шесть полезных для здоровья свойств слив

Автор сообщает, что полезными для человека являются не только свежие сливы, но и чернослив. Так, как показывают результаты исследования Школы физических упражнений и диетологии Университета Сан-Диего, употребление чернослива регулярно укрепляет кости у людей 50+. Другие научные труды доказывают, что если съедать ежедневно 50-100 граммов чернослива, то это уменьшит ломкость костей и позволит набрать костную массу.

В целом сливы способны благотворно влиять на организм. Эти продукты обладают рядом полезных свойств.

  1. Оказывают слабительный эффект. Сливы рекомендуют тем, кто страдает от запоров. Кроме того, эти фрукты положительно влияют на здоровье кишечника.
  1. Борются с диабетом. Сливы имеют низкий гликемический индекс и содержат сахар сорбит, который всасывается не полностью.
  1. Предотвращают развитие рака. Это происходит благодаря таким веществам, как флавоноиды и фенолы.
Шесть полезных для здоровья свойств слив
  1. Борются с «плохим» холестерином. Благодаря клетчатке, которая содержится в сливах, из организма выводится «плохой» холестерин. Это также уменьшает вероятность возникновения атеросклероза, инсульта, сердечного приступа.
  1. Имеют мочегонный эффект. Помимо выведения жидкости из организма, сливы позволяют нормализовать давление.
  1. Препятствуют возникновению остеопороза. Происходит это за счёт марганца, витамина К, которыми богаты данные фрукты.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: ИноСМИ
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