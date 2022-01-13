Шесть полезных для здоровья свойств слив

Автор сообщает, что полезными для человека являются не только свежие сливы, но и чернослив. Так, как показывают результаты исследования Школы физических упражнений и диетологии Университета Сан-Диего, употребление чернослива регулярно укрепляет кости у людей 50+. Другие научные труды доказывают, что если съедать ежедневно 50-100 граммов чернослива, то это уменьшит ломкость костей и позволит набрать костную массу.

В целом сливы способны благотворно влиять на организм. Эти продукты обладают рядом полезных свойств.

Оказывают слабительный эффект. Сливы рекомендуют тем, кто страдает от запоров. Кроме того, эти фрукты положительно влияют на здоровье кишечника.

Борются с диабетом. Сливы имеют низкий гликемический индекс и содержат сахар сорбит, который всасывается не полностью.