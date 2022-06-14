Шесть популярных мифов о чае и кофе

Возможно, в какие-то из них вы всё ещё верите

Про кофе, чай и кофеин, входящий в их состав, пишут много. Но не все факты о них правдивы и научно подтверждены. Вот шесть самых распространённых заблуждений об этих напитках.