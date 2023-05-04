Шесть причин, по которым у вас возникают запоры

Вы слишком мало занимаетесь спортом. Как утверждает WebMD, физические упражнения сокращают время, за которое пища проходит через толстую кишку. Специалисты WebMD рекомендуют выполнять любые интенсивные упражнения спустя час после плотного приёма пищи. И даже 10-15 минут физической активности в день могут иметь большое значение.

Вы едите слишком мало продуктов с высоким содержанием клетчатки. Важно в день получать в среднем 25-28 г клетчатки. Также не забывайте пить достаточно воды.

Вы едите много продуктов, которые раздражают кишечник. Это различные специи, молочные продукты, глютен, напитки с кофеином, алкоголь, газированные напитки.