Шесть привычек, из-за которых у вас возникают запоры

С запорами могут сталкиваться все люди. Но особенно подвержены этому пожилые люди, беременные женщины и женщины после родов.

Чтобы избежать запоров, нужно также отказаться от некоторых привычек.

Употребление недостаточного количества воды. По данным WebMD, обезвоживание - это частая причина запоров. При этом во время жары и тренировок пить воды нужно стараться больше. А вообще ежедневно рекомендуется потреблять как минимум 6 чашек воды.

Есть слишком мало свежих овощей и фруктов. Употребление таких продуктов - важная часть здорового образа жизни. Всё потому, что в них содержится много клетчатки, которая облегчает проявление запоров или избавляет от них. Старайтесь ежедневно есть хотя бы две порции фруктов и две порции овощей.

Слишком сильное напряжение. Стресс может оказывать огромное влияние на процесс дефекации. Как сообщает Американский институт стресса, из-за гормонов стресса могут возникнуть запоры. Кроме того, в состоянии стресса у вас могут также появиться такие вредные привычки, приводящие к запорам, как переедание, употребление нездоровой пищи, недостаток физической активности, ограничение потребления воды.