Шесть привычек, из-за которых у вас возникают запоры

Шесть привычек, из-за которых у вас возникают запорыОт запоров вы можете страдать по самым разным причинам
К запорам могут привести изменения в диете, в режиме дня, недостаточное потребление клетчатки. Доктор медицинских наук Дина Адимулам назвала худшие привычки, связанные с образом жизни, которые могут привести к запорам.
С запорами могут сталкиваться все люди. Но особенно подвержены этому пожилые люди, беременные женщины и женщины после родов.
Чтобы избежать запоров, нужно также отказаться от некоторых привычек.
Употребление недостаточного количества воды. По данным WebMD, обезвоживание - это частая причина запоров. При этом во время жары и тренировок пить воды нужно стараться больше. А вообще ежедневно рекомендуется потреблять как минимум 6 чашек воды.
Есть слишком мало свежих овощей и фруктов. Употребление таких продуктов - важная часть здорового образа жизни. Всё потому, что в них содержится много клетчатки, которая облегчает проявление запоров или избавляет от них. Старайтесь ежедневно есть хотя бы две порции фруктов и две порции овощей.
Слишком сильное напряжение. Стресс может оказывать огромное влияние на процесс дефекации. Как сообщает Американский институт стресса, из-за гормонов стресса могут возникнуть запоры. Кроме того, в состоянии стресса у вас могут также появиться такие вредные привычки, приводящие к запорам, как переедание, употребление нездоровой пищи, недостаток физической активности, ограничение потребления воды.
Вы не планируете дефекацию. Да, походы в туалет по большому и правда можно планировать. Рекомендуется делать это в одно и то же время ежедневно.
Плохой сон. Слишком продолжительный сон или его недостаток может плохо сказаться на дефекации. Согласно результатам исследования, опубликованного в Frontiers in Neurology, у мужчин выше риск запоров, когда они спят мало (5-6 часов), у женщин - когда они спят много (более 9 часов). Старайтесь каждую ночь спать примерно 7 часов.
Употребление большого количества продуктов, вызывающих запоры. Например, это фастфуд, жареные блюда, кексы, яйца, нежное мясо, вино, коктейль. Вместо них добавьте в рацион продукты с пробиотиками: квашеную капусту, чайный гриб, йогурт, кефир, мягкие сыры.
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