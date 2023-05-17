Шесть привычек, которые омолодят ваш мозг

Стимуляция мозга при помощи действий. Поддерживать работу мозга можно благодаря изучению нового, решению головоломок и т.п. И делать это нужно ежедневно.

Практика внимательности по отношению к себе. Исследования показывают, что внимательность и медитация улучшают психическое здоровье и некоторых аспекты познания.

Общение. Некоторые научные исследования демонстрируют, что общение помогает снизить риск развития старческого слабоумия. Поэтому старайтесь каждый день как-либо взаимодействовать с другими. Даже звонок другу может помочь.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.