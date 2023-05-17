Шесть привычек, которые омолодят ваш мозг

Шесть привычек, которые омолодят ваш мозгИ соблюдать эти правила не так уж сложно
От старения никуда не деться, но его можно замедлить. Также вы можете сохранить свои умственные способности в хорошем состоянии до пожилого возраста благодаря определённым привычкам.
Здоровое питание. Важно употреблять достаточно полезных углеводов (например, цельного зерна), чтобы снабжать мозг энергией. Также для предотвращения дефицита определённых питательных веществ добавьте в рацион фрукты, овощи, полезные жиры, нежирные белки.
Упражнения каждую неделю. Причём нужно выделять для этого минимум 150 минут, если это аэробные упражнения средней интенсивности, или минимум 75 минут - если это упражнения высокой интенсивности. В результате у вас будет ниже риск столкнуться с микрососудистыми заболеваниями.
Достаточное количество сна. Во сне происходит восстановление всего организма. Крепкий сон легко может омолодить ваш мозг.
Стимуляция мозга при помощи действий. Поддерживать работу мозга можно благодаря изучению нового, решению головоломок и т.п. И делать это нужно ежедневно.
Практика внимательности по отношению к себе. Исследования показывают, что внимательность и медитация улучшают психическое здоровье и некоторых аспекты познания.
Общение. Некоторые научные исследования демонстрируют, что общение помогает снизить риск развития старческого слабоумия. Поэтому старайтесь каждый день как-либо взаимодействовать с другими. Даже звонок другу может помочь.
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