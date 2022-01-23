Шесть привычек после еды, от которых нужно отказаться

Фитнес и здоровье
Сегодня в 20:47
2 мин.
Шесть привычек после еды, от которых нужно отказатьсяИх перечисляет издание Haber7
Некоторые действия, которые большинство привыкло совершать после приёма пищи, могут нанести вред организму. О них - в статье.
Не все послеобеденные привычки, по мнению автора, полезны. Какие-то из них в будущем могут иметь крайне негативные для здоровья последствия. К примеру, от шести названных ниже лучше отказаться вообще.
- Курить. На самом деле одна такая сигарета, которую человек выкуривает сразу после еды, равняется десяти сигаретам. По этой причине для предотвращения рака курить рекомендуется спустя как минимум час после приёма пищи.
- Пить воду. После еды от воды лучше отказаться. Это связано с тем, что её употребление препятствует всасыванию питательных веществ, способно снизить концентрацию желудочного сока, расслабить желудок.
- Пить чай либо кофе. Эти напитки специалисты советуют употреблять через два-три часа после еды. Всё дело в том, что если выпить их сразу после обеда, то кофе будет мешать получению организмом железа и остановит производство гемоглобина, а чай (как и кофе) может стать причиной развития анемии.
- Употреблять фрукты. Они только вызовут вздутие и будут мешать процессу пищеварения. Лучше всего съесть фрукт через два-три часа после того, как окончен приём пищи.
- Идти в душ. Из-за замедления кровотока в районе желудка во время принятия горячего душа ухудшается и пищеварение.
- Спать и ходить. Гулять лучше идти хотя бы через час после еды, чтобы все необходимые питательные вещества смогли усвоиться. А если лечь спать сразу после обеда, то это может в итоге привести к гастриту. Рекомендуется поэтому как минимум за два часа до сна отказаться от еды и напитков.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник: ИноСМИ