Шесть привычек после еды, от которых нужно отказаться

Не все послеобеденные привычки, по мнению автора, полезны. Какие-то из них в будущем могут иметь крайне негативные для здоровья последствия. К примеру, от шести названных ниже лучше отказаться вообще.

Курить. На самом деле одна такая сигарета, которую человек выкуривает сразу после еды, равняется десяти сигаретам. По этой причине для предотвращения рака курить рекомендуется спустя как минимум час после приёма пищи.

Пить воду. После еды от воды лучше отказаться. Это связано с тем, что её употребление препятствует всасыванию питательных веществ, способно снизить концентрацию желудочного сока, расслабить желудок.