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Шесть привычек после еды, от которых нужно отказаться

Их перечисляет издание Haber7
Некоторые действия, которые большинство привыкло совершать после приёма пищи, могут нанести вред организму. О них - в статье.
Шесть привычек после еды, от которых нужно отказаться

Не все послеобеденные привычки, по мнению автора, полезны. Какие-то из них в будущем могут иметь крайне негативные для здоровья последствия. К примеру, от шести названных ниже лучше отказаться вообще.

  1. Курить. На самом деле одна такая сигарета, которую человек выкуривает сразу после еды, равняется десяти сигаретам. По этой причине для предотвращения рака курить рекомендуется спустя как минимум час после приёма пищи.
  1. Пить воду. После еды от воды лучше отказаться. Это связано с тем, что её употребление препятствует всасыванию питательных веществ, способно снизить концентрацию желудочного сока, расслабить желудок.
  1. Пить чай либо кофе. Эти напитки специалисты советуют употреблять через два-три часа после еды. Всё дело в том, что если выпить их сразу после обеда, то кофе будет мешать получению организмом железа и остановит производство гемоглобина, а чай (как и кофе) может стать причиной развития анемии.
Шесть привычек после еды, от которых нужно отказаться
  1. Употреблять фрукты. Они только вызовут вздутие и будут мешать процессу пищеварения. Лучше всего съесть фрукт через два-три часа после того, как окончен приём пищи.
  1. Идти в душ. Из-за замедления кровотока в районе желудка во время принятия горячего душа ухудшается и пищеварение.
  1. Спать и ходить. Гулять лучше идти хотя бы через час после еды, чтобы все необходимые питательные вещества смогли усвоиться. А если лечь спать сразу после обеда, то это может в итоге привести к гастриту. Рекомендуется поэтому как минимум за два часа до сна отказаться от еды и напитков.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: ИноСМИ
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