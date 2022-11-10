Шесть привычек в еде, которые могут указывать на расстройство пищевого поведения

Шесть привычек в еде, которые могут указывать на расстройство пищевого поведенияОни также могут нанести вред вашей психике
Существуют определённые пищевые привычки, которые люди обычно считают «здоровыми», но на самом деле они лишь вредят организму. Постарайтесь избавиться от подобных привычек.
Если вы заметили у себя хотя бы одну из привычек, перечисленных ниже, то это повод обратиться к специалисту.
Намеренные пропуски приёмов пищи. Эта привычка или же замена еды некалорийными напитками - тревожный сигнал. Это может говорить о том, что у вас - расстройство пищевого поведения.
Постоянный подсчёт калорий. Делать это правильно может быть сложно без консультации с диетологом. К тому же если вы считаете количество калорий даже низкокалорийных продуктах (горчица, специи, острый соус), то это может свидетельствовать о расстройстве, связанном с приёмом пищи.
Одержимость качеством еды. Такой тип расстройства пищевого поведения называется орторексией. В этом случае человек испытывает стресс и беспокойство, связанные с выбором продуктов питания. Это может оказать негативное влияние и на его психическое здоровье.
Употребление только определённых «безопасных» продуктов. О страхе перед приёмом пищи часто сообщают люди с синдромом раздражённого кишечника. Поскольку этот синдром не лечится, у людей, которые им страдают, нередко развиваются расстройства пищевого поведения. Из-за этого они могут недоедать, пропускать приёмы пищи, придерживаться только отдельных «безопасных» продуктов.
Чувство вины, связанное с едой. Испытывать вы его можете сразу после приёма пищи.
Отказ от целых групп продуктов. Из-за этого вы будете ощущать себя ограниченным и с большей вероятностью начнёте переедать позже. А на расстройство пищевого поведения указывает отказ от отдельных групп продуктов из-за страха набрать вес или из-за того, что это плохо скажется на здоровье.
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