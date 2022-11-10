Шесть привычек в еде, которые могут указывать на расстройство пищевого поведения

Если вы заметили у себя хотя бы одну из привычек, перечисленных ниже, то это повод обратиться к специалисту.

Намеренные пропуски приёмов пищи. Эта привычка или же замена еды некалорийными напитками - тревожный сигнал. Это может говорить о том, что у вас - расстройство пищевого поведения.

Постоянный подсчёт калорий. Делать это правильно может быть сложно без консультации с диетологом. К тому же если вы считаете количество калорий даже низкокалорийных продуктах (горчица, специи, острый соус), то это может свидетельствовать о расстройстве, связанном с приёмом пищи.