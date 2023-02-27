Шесть признаков, что у вас накопилось слишком много серы в ушах

Шесть признаков, что у вас накопилось слишком много серы в ушахОбратитесь в этом случае к врачу
Сера защищает ушной канал и барабанную перепонку. Однако если её слишком много, то это может способствовать развитию неприятной инфекции.
Фото: The Well
Руководитель отдела аудиологии в компании Bayfields Opticians and Audiologist Роб Ормерод назвал шесть признаков того, что в ушах у вас слишком много серы. Из-за холодной погоды сера может начать накапливаться и многие люди из-за этого сейчас могут испытывать ощущение, что ухо заложено. Ещё одна причина того, что серы чересчур много, - это ношение наушников-вкладышей.
Также специалист уточнил, что много серы может быть у людей, которые носят беруши, наушники-вкладыши или слуховые аппараты.
С возрастом сера в ушах становится более твёрдой. Из-за этого могут развиться осложнения.
UPMC
На то, что у вас слишком много серы, указывают следующие признаки. Это шум в ушах; ощущение, что ухо чем-то наполнено; заложенность ушей; снижение слуха; боль в ушах; раздражение в слуховом проходе. Как отмечает NHS, всё это может привести к головокружению и тошноте.
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