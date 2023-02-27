Шесть признаков, что у вас накопилось слишком много серы в ушах

Руководитель отдела аудиологии в компании Bayfields Opticians and Audiologist Роб Ормерод назвал шесть признаков того, что в ушах у вас слишком много серы. Из-за холодной погоды сера может начать накапливаться и многие люди из-за этого сейчас могут испытывать ощущение, что ухо заложено. Ещё одна причина того, что серы чересчур много, - это ношение наушников-вкладышей.

Также специалист уточнил, что много серы может быть у людей, которые носят беруши, наушники-вкладыши или слуховые аппараты.

С возрастом сера в ушах становится более твёрдой. Из-за этого могут развиться осложнения.