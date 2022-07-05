Шесть признаков, что у вас повышен уровень сахара в крови

Внезапная потеря веса и частое ощущение голода. Связано это с тем, что организм не может брать энергию из сахара и требует больше пищи в качестве «топлива». При этом организм при крайне высоких показателях глюкозы в крови может даже для получения энергии начать сжигать жир.

Покалывание в конечностях и их онемение. Из-за хронически повышенного уровня сахара в крови могут повредиться нервы по всему телу. Такое состояние называется диабетической невропатией. Чаще всего поражаются голени, ступни, руки, кисти. Помимо покалывания и онемения, может возникнуть жжение, снижение чувствительности к температуре или боли, острые боли либо судороги.