Шесть признаков, что у вас серьёзные проблемы со здоровьем

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Шесть признаков, что у вас серьёзные проблемы со здоровьемВажно их вовремя заметить
Никто не хочет думать о том, что у него может возникнуть опасное заболевание. Но для того чтобы быстро вылечиться, нужно как можно раньше обратить внимание на симптомы. Вот шесть признаков, которые могут говорить о серьёзном сбое в организме.
Некоторые симптомы серьёзных болезней могут быть довольно «расплывчатыми». Существуют также признаки, которые встречаются при таких заболеваниях часто. Ниже - о шести из них.
- Проблемы с памятью. При старении память человека ухудшается, и это нормально. Но люди с деменцией могут испытывать проблемы с повторением действий, чтобы найти потерянную вещь, проблемы с кратковременной памятью. Они также могут забывать, чем они занимаются в настоящий момент, имена людей, с которыми только что познакомились, а также новую информацию.
- Изменения в работе кишечника. Они могут говорить о развитии рака толстой кишки. Из таких признаков - более сильные запоры, диарея, вздутие живота, ощущение неполного опорожнения кишечника.
- Учащённое мочеиспускание либо повышенная жажда. При диабете человек начинает чаще, чем обычно ходить в туалет. Это может привести к обезвоживанию и, как следствие, сильной жажде.
- Кровотечение. Важно задуматься о состоянии здоровья, если вы обнаружили кровь в стуле, в моче, если вы кашляете с кровью или заметили аномальное вагинальное кровотечение. Это всё может указывать на рак.
- Потеря веса без причины. Это может быть одним из ранних признаков рака, причём встречается такой признак у 40 процентов пациентов. Свидетельствовать данный симптом может о раке пищевода, толстой кишки, поджелудочной железы, печени, о лейкемии или лимфоме, особенно если при этом вы заметили потерю аппетита или изменения в работе кишечника.
- Частый кашель. Если такой кашель не прекращается в течение нескольких недель, то он может быть признаком рака лёгких. То же самое касается одышки.
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