Шесть проблем со здоровьем, которые у вас появятся из-за сна с включенным светом

Что же будет с вами, если вы станете спать с включенным светом постоянно?

Нарушение секреции мелатонина. Если вы ложитесь спать с выключенным светом, то ваш организм будет выделять гормон мелатонин, связанный с ростом и с хорошим сном. Но если ваши глаза всё-таки улавливают свет, то данный гормон уже не будет производиться, что плохо скажется на здоровье.

Сбой биологических часов. В результате у человека может возникнуть бессонница, ему будут часто сниться различные сны, могут быть трудности с тем, чтобы организм перешёл в фазу глубокого сна. Кроме того, он может столкнуться с сонливостью, рассеянностью, вялостью в течение дня.