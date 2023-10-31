Шесть продуктов, из которых вы получите витамин D осенью и зимой

Шесть продуктов, из которых вы получите витамин D осенью и зимойДобавьте их в свой рацион
В Англии рекомендуют всем взрослым и детям старше одного года принимать добавку витамина D в зимние и осенние месяцы. Но получить этот витамин можно и из определённых продуктов.
Жирная рыба. Лосось, сардины, скумбрия, тунец - то, что вам даст витамин D. Также в этой рыбе содержатся омега-3 жирные кислоты, которые отличаются противовоспалительным действием, полезны для сердца и мозга.
Красное мясо. В том числе говядина, свинина, баранина. Но употреблять этот вид мяса рекомендуется в умеренных количествах из-за того, что в нём много холестерина и насыщенных жиров.
Яичные желтки. Они идеальны для повышения уровня витамина D в организме.
Рыбий жир. Рекомендуемая суточная доза витамина D - одна чайная ложка.
Грибы. В грибах вроде шиитаке присутствует витамин D.
Обогащённые продукты. Иногда витамин D добавляют в овсянку, сухие завтраки.
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