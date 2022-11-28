Шесть продуктов, которые помогут вам согреться перед сном

Бананы. В них содержится большое количество магния и витаминов группы В. Эти вещества обеспечивают правильную работу поджелудочной железы и надпочечников, помогая регулировать температуру тела в холода. Также благодаря магнию вы сможете легко расслабиться и заснуть.

Имбирь. Он обладает сосудорасширяющими свойствами. За счёт этого кровеносные сосуды расслабляются, а это способствует увеличению кровотока и повышению температуры тела. Например, вы можете выпить чашку имбирного чая перед сном.