Шесть продуктов, которые помогут вам согреться перед сном

Шесть продуктов, которые помогут вам согреться перед сномИх назвала эксперт по сну
Питание действительно может вам помочь согреться и спокойно заснуть. И вот какие продукты этому будут способствовать.
Фото: Verywell Health
Эшли Хейнсворт, эксперт по сну и директор Bed Kingdom, рассказала, какие продукты повышают температуру тела и помогают быстрее заснуть.
Орехи. Например, миндаль, арахис, фисташки увеличивают скорость обмена веществ и естественным образом согревают организм. К тому же в их состав входит гормон мелатонин, отвечающий за контроль цикла сна.
Корица. Её употребление помогает повысить температуру тела. Отличным решением будет выпить чашку напитка с корицей на ночь.
Овёс. В нём много клетчатки и отрубей, поэтому расщепляется овёс в организме медленнее. За счёт медленного переваривания высвобождается энергия, которая согревает тело. А ещё в овсе содержится мелатонин.
Бананы. В них содержится большое количество магния и витаминов группы В. Эти вещества обеспечивают правильную работу поджелудочной железы и надпочечников, помогая регулировать температуру тела в холода. Также благодаря магнию вы сможете легко расслабиться и заснуть.
Имбирь. Он обладает сосудорасширяющими свойствами. За счёт этого кровеносные сосуды расслабляются, а это способствует увеличению кровотока и повышению температуры тела. Например, вы можете выпить чашку имбирного чая перед сном.
Морковь. При переваривании этого корнеплода температура тела повышается. Кроме того, морковь способствует хорошему сну, поскольку содержит калий и альфа-каротин.
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