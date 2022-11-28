Фитнес и здоровье
17:58, 28 ноября 2022
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Шесть продуктов, которые помогут вам согреться перед сном

Их назвала эксперт по сну

Питание действительно может вам помочь согреться и спокойно заснуть. И вот какие продукты этому будут способствовать.

Шесть продуктов, которые помогут вам согреться перед сном

Фото: Verywell Health

Эшли Хейнсворт, эксперт по сну и директор Bed Kingdom, рассказала, какие продукты повышают температуру тела и помогают быстрее заснуть.

  1. Орехи. Например, миндаль, арахис, фисташки увеличивают скорость обмена веществ и естественным образом согревают организм. К тому же в их состав входит гормон мелатонин, отвечающий за контроль цикла сна.

  2. Корица. Её употребление помогает повысить температуру тела. Отличным решением будет выпить чашку напитка с корицей на ночь.

  3. Овёс. В нём много клетчатки и отрубей, поэтому расщепляется овёс в организме медленнее. За счёт медленного переваривания высвобождается энергия, которая согревает тело. А ещё в овсе содержится мелатонин.

Шесть продуктов, которые помогут вам согреться перед сном

  1. Бананы. В них содержится большое количество магния и витаминов группы В. Эти вещества обеспечивают правильную работу поджелудочной железы и надпочечников, помогая регулировать температуру тела в холода. Также благодаря магнию вы сможете легко расслабиться и заснуть.

  2. Имбирь. Он обладает сосудорасширяющими свойствами. За счёт этого кровеносные сосуды расслабляются, а это способствует увеличению кровотока и повышению температуры тела. Например, вы можете выпить чашку имбирного чая перед сном.

  3. Морковь. При переваривании этого корнеплода температура тела повышается. Кроме того, морковь способствует хорошему сну, поскольку содержит калий и альфа-каротин.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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