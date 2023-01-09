Шесть продуктов, которые укрепят иммунную систему благодаря цинку

Шесть продуктов, которые укрепят иммунную систему благодаря цинкуВозьмите их на заметку
Здоровое питание поможет защитить организм от различных болезней. Например, от ковида. Известно также, что цинк укрепляет иммунитет, способствует заживлению повреждённых тканей, росту клеток, образованию белков.
Фото: Plant-Based Juniors
Диетолог Илана Мюльштейн подчёркивает, что не существует на самом деле конкретного продукта или «волшебной таблетки», которые бы обеспечили надёжную защиту от какой-либо болезни. Но есть способы, благодаря которым вы сможете укрепить иммунитет. Например, при помощи получения из пищи цинка.
Содержится цинк в следующих продуктах.
Устрицы. В шести восточных устрицах - 33 мг цинка. Причём в день рекомендуется получать женщинам - 8 мг цинка, а мужчинам - 11 мг. Но не ешьте устрицы в сыром виде.
Говядина. Так, в порции ростбифа весом 100 г присутствует 3,7 мг цинка и 27,7 г белка для наращивания мышечной массы.
Хлопья на завтрак. Часто хлопья для завтрака обогащены цинком. А в чашке молока содержится ещё 1 мг этого вещества.
Яйца. Из двух больших яиц вы можете получить почти 2,5 мг цинка. К тому же научные исследования показывают, что в органических яйцах его может содержаться даже больше, чем в неорганических.
Куриная грудка. Особенно удачным вариантом она станет в сочетании с цельнозерновыми продуктами, с бобами или с другими источниками цинка. В куриной грудке без кожи весом примерно 86 г содержится где-то 0,86 мг цинка.
Бобовые. Много цинка вы получите при употреблении чечевицы, фасоли. Но усваиваться он будет всё же хуже из-за того, что в их состав входят фитаты.
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