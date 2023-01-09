Шесть продуктов, которые укрепят иммунную систему благодаря цинку

Яйца. Из двух больших яиц вы можете получить почти 2,5 мг цинка. К тому же научные исследования показывают, что в органических яйцах его может содержаться даже больше, чем в неорганических.

Куриная грудка. Особенно удачным вариантом она станет в сочетании с цельнозерновыми продуктами, с бобами или с другими источниками цинка. В куриной грудке без кожи весом примерно 86 г содержится где-то 0,86 мг цинка.