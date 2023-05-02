Шесть простых способов избавиться от усталости весной

Чтобы избавиться от усталости в весеннее время, нужно дать организму то, что ему не хватало зимой. То есть солнце, витамины, свежий воздух.

Больше времени проводите на свежем воздухе. Вы быстро взбодритесь после прогулки на свежем воздухе. К тому же вашему телу нужен кислород.

Больше двигайтесь. Это улучшит кровообращение и ускорит обмен веществ. Благодаря всему этому вам будет проще побороть усталость.

Получайте витамины. Они содержатся в свежей зелени и овощах. Также вы можете приготовить фруктовые и овощные коктейли.