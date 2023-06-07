Шесть ранних симптомов алкогольной жировой болезни печени

Алкогольная жировая болезнь печени, как можно догадаться из названия, возникает при употреблении человеком сразу большого количества алкоголя за небольшой промежуток времени. Ещё один вариант - это когда человек в течение многих лет употребляет 14 единиц алкоголя в неделю.