Шесть ранних симптомов алкогольной жировой болезни печени

Шесть ранних симптомов алкогольной жировой болезни печениСуществует несколько стадий этого заболевания
Алкогольная жировая болезнь печени имеет несколько стадий. Однако для того, чтобы появились симптомы этого заболевания, печень должна быть серьёзно повреждена. Вызвана эта болезнь может быть употреблением большого количества алкоголя за короткий промежуток времени.
Алкогольная жировая болезнь печени, как можно догадаться из названия, возникает при употреблении человеком сразу большого количества алкоголя за небольшой промежуток времени. Ещё один вариант - это когда человек в течение многих лет употребляет 14 единиц алкоголя в неделю.
Национальная служба здравоохранения Великобритании предупреждает о ранних признаках алкогольной жировой болезни печени. Среди них - боль в животе, усталость, потеря аппетита, ощущение себя больным, диарея, общее недомогание.
Проверить работу печени можно при помощи специальных анализов. В частности, анализов крови.
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