Шесть советов врача для поддержания здоровья мозга

Шесть советов врача для поддержания здоровья мозгаВот на что вам нужно обратить внимание
Доктор Патрик Портер, эксперт в области нейробиологии, перечислил несколько советов, которые улучшат работу мозга.
Прежде всего, для поддержания работы мозга в норме нужно высыпаться. Исследования показывают, что сон помогает мозгу очищаться от токсинов и восстанавливаться. Специалисты из NHS советуют в день спать семь-девять часов.
Также не забывайте регулярно двигаться. В этом случае физическая активность увеличит приток крови к мозгу и будет способствовать росту новых клеток мозга, улучшению когнитивных функций. Причём обычная ходьба - один из лучших способов улучшить физическую форму и состояние мозга. Эксперты считают, что люди должны заниматься спортом как минимум 150 минут в неделю.
Решающее значение для здоровья мозга имеет диета. Среди продуктов, стимулирующих работу мозга, выделяются черника, лосось, орехи, листовая зелень. Всё дело в том, что в них много омега-3, витаминов и антиоксидантов. А ещё нужно максимально исключить из рациона добавленный сахар.
Йога или тай-чи помогут вам улучшить когнитивные функции и общее самочувствие.
Также существует прямая зависимость между здоровьем и кругом общения человека. Поэтому так важна социальная активность.
Последний совет врача заключается в том, что нужно практиковать медитацию и осознанность. Благодаря этому вы уменьшите беспокойство и стресс, улучшите концентрацию и внимание, общее самочувствие.
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