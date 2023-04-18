Шесть советов врача для поддержания здоровья мозга

Решающее значение для здоровья мозга имеет диета. Среди продуктов, стимулирующих работу мозга, выделяются черника, лосось, орехи, листовая зелень. Всё дело в том, что в них много омега-3, витаминов и антиоксидантов. А ещё нужно максимально исключить из рациона добавленный сахар.

Йога или тай-чи помогут вам улучшить когнитивные функции и общее самочувствие.

Также существует прямая зависимость между здоровьем и кругом общения человека. Поэтому так важна социальная активность.

Последний совет врача заключается в том, что нужно практиковать медитацию и осознанность. Благодаря этому вы уменьшите беспокойство и стресс, улучшите концентрацию и внимание, общее самочувствие.

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