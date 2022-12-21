Шесть способов избавиться от ощущения одиночества в праздники: советы психолога

Важно помнить, что Рождество у всех проходит по-разному. К тому же многие люди в это время работают, а некоторые студенты не могут вернуться домой к семье.

Научные исследования демонстрируют, что в Рождество самочувствие может ухудшиться даже у людей, которые окружены близкими. Среди причин такого явления - финансовые проблемы и напряжённость в семье.

В праздники может возникнуть желание полистать соцсети, чтобы узнать, как проводят время другие. Однако при проведении большого количества времени в социальных сетях может ещё больше ухудшиться настроение и усилиться чувство одиночества.