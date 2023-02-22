Шесть способов приучить ребёнка к здоровому образу жизни

Прежде всего, для формирования привычек к здоровому образу жизни нужно научить ребёнка отслеживать сигналы голода и сытости. Очень легко есть только потому, что стало скучно. Но важно понимать, голодны вы или нет.

Для того чтобы было проще определить, сколько еды накладывать ребёнку, используйте детские тарелки. На одной её половине должны лежать овощи и фрукты, на другой - постный белок (рыба, курица, бобы) и цельное зерно (овсянка, цельнозерновой хлеб, коричневый рис).

Выбирайте при этом здоровые закуски. Среди них - морковь, хумус, яблоко, чипсы из капусты. Старайтесь избегать закусок, содержащих много жира и сахара.