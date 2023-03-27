Шесть способов снизить риск развития рака кишечника: их перечислила врач

Шесть способов снизить риск развития рака кишечника: их перечислила врач54% случаев этого заболевания можно предотвратить
У врача общей практики Аниши Патель в 2018 году был диагностирован рак кишечника. Но после двух операций и трёх месяцев химиотерапии наступила ремиссия. Вот как можно избежать развития этой формы рака.
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Всего, по мнению доктора Аниши Патель, есть шесть способов предотвратить возникновения рака кишечника.
Нужно есть пищу, содержащую много клетчатки. В день взрослым рекомендуется потреблять 30 г этого вещества. Известно, что диета с высоким содержанием клетчатки также снижает вероятность возникновения инсульта, сахарного диабета, повышенного холестерина, предотвращает запоры, улучшает здоровье кишечника.
Помимо этого, необходимо сократить потребление красного и переработанного мяса. Все, кто потребляет более 90 г этих продуктов в день, должны снизить их количество до менее 70 г в день (это пять ломтиков тонкой ветчины, 1,5 варёных сосиски либо пять столовых ложек варёной болоньезе). Старайтесь в какие-то дни не есть мяса вообще или заменять его чечевицей, вегетарианским фаршем, фаршем из индейки.
Помимо этого, будет полезно для снижения риска развития рака кишечника пить меньше алкоголя, регулярно заниматься спортом и больше двигаться, отказаться от курения, похудеть (если у вас избыточный вес).
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