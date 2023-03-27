Шесть способов снизить риск развития рака кишечника: их перечислила врач

Всего, по мнению доктора Аниши Патель, есть шесть способов предотвратить возникновения рака кишечника.

Нужно есть пищу, содержащую много клетчатки. В день взрослым рекомендуется потреблять 30 г этого вещества. Известно, что диета с высоким содержанием клетчатки также снижает вероятность возникновения инсульта, сахарного диабета, повышенного холестерина, предотвращает запоры, улучшает здоровье кишечника.

Помимо этого, необходимо сократить потребление красного и переработанного мяса. Все, кто потребляет более 90 г этих продуктов в день, должны снизить их количество до менее 70 г в день (это пять ломтиков тонкой ветчины, 1,5 варёных сосиски либо пять столовых ложек варёной болоньезе). Старайтесь в какие-то дни не есть мяса вообще или заменять его чечевицей, вегетарианским фаршем, фаршем из индейки.