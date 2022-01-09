Шесть утренних привычек, которые помогут похудеть и поддержать здоровье

Нередко специалисты говорят о том, что завтрак - важнейший приём пищи из всех. Необходимо его организовывать правильно. Ниже - способы правильного питания в утренние часы.

Обращать внимание на белковую пищу. Если вы собираетесь худеть, то белок позволит в течение длительного времени ощущать сытость. Из богатых белком продуктов диетолог Серена Пун называет индейку, куриную колбасу, яйца, творог, греческий йогурт.

Есть после утренней тренировки. Объясняется это тем, что натощак сжигается накопленный жир (гликоген). Правда, при этом вовсе не обязательно выполнять сложные физические упражнения. Также доктор Хизер Модей советует после окончания тренировки в течение получаса восполнить всё, что было потеряно при потоотделении.