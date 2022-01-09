Шесть утренних привычек, которые помогут похудеть и поддержать здоровье

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Шесть утренних привычек, которые помогут похудеть и поддержать здоровьеИх публикует арабское издание Al Arabiya
Соблюдение нескольких простых правил, связанных с завтраком, поможет поддерживать организм в нормальном состоянии и даже будет способствовать похудению. Об этом - в статье.
Нередко специалисты говорят о том, что завтрак - важнейший приём пищи из всех. Необходимо его организовывать правильно. Ниже - способы правильного питания в утренние часы.
- Обращать внимание на белковую пищу. Если вы собираетесь худеть, то белок позволит в течение длительного времени ощущать сытость. Из богатых белком продуктов диетолог Серена Пун называет индейку, куриную колбасу, яйца, творог, греческий йогурт.
- Есть после утренней тренировки. Объясняется это тем, что натощак сжигается накопленный жир (гликоген). Правда, при этом вовсе не обязательно выполнять сложные физические упражнения. Также доктор Хизер Модей советует после окончания тренировки в течение получаса восполнить всё, что было потеряно при потоотделении.
- Пить нужное количество воды. Это необходимо для нормального функционирования пищеварения, поддержания здорового веса.
- Завтракать не сразу же после того, как проснулись. Это поможет при похудении. Как отмечает доктор Модей, ночью необходимо голодать хотя бы в течение 12 часов. Так лучше будет сжигаться жир.
- Есть овощи и фрукты. Такие продукты быстрее вызывают чувство сытости, содержат множество антиоксидантов и фитонутриентов. К примеру, клетчатка позволяет поддержать баланс микробиома кишечника, а это помогает стабильно терять лишние килограммы.
- Пить зелёный чай. Рекомендуется пить утром зелёный чай, чтобы ускорить обмен веществ и быстрее снизить количество жира. Также можно употреблять имбирь или острый перец, который необходимо добавлять в смузи.
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Источник: ИноСМИ