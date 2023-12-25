Шесть ягод на завтрак, которые защитят от болезней сердца

Ягоды богаты антиоксидантами антоцианами. Доказано, что эти вещества уменьшают воспаление, снижают уровень холестерина и кровяное давление, борются с негативными последствиями окислительного стресса.

Также в ходе одного исследования 2021 года, опубликованного в журнале Frontiers in Nutrition, выяснилось, что регулярное употребление ягод, богатых антоцианами, может защитить от болезней сердца.

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