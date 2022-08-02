Фитнес и здоровье
Сегодня в 11:00
3 мин.

Шесть закусок, которые ускорят ваш обмен веществ

Их перечислили диетологи
Метаболизм, то есть обмен веществ, может зависеть от продуктов, которые вы едите в течение дня. В том числе от закусок. Некоторые сочетания продуктов способны даже ускорить ваш метаболизм.
Шесть закусок, которые ускорят ваш обмен веществ

Зарегистрированный диетолог Эми Гудсон говорит, что для поддержания нормального метаболизма нужно помнить о нескольких правилах. Harvard Health при этом подчёркивает, что чем быстрее скорость обмена веществ у человека, тем быстрее его организм сжигает калории в состоянии покоя и тем больше энергии он получает.

Гудсон советует есть в течение дня небольшими порциями. При этом время от времени полезно и перекусывать продуктами, которые поддерживают нормальный обмен веществ. То есть пищей, богатой белком и клетчаткой.

Правда, по словам Лизы Р. Янг, зарегистрированного диетолога и всемирно признанного нутрициолога, в день нужно делать всего один-два перекуса. Причём каждый должен включать меньше 200 килокалорий. Если же будете перекусывать чаще, то можете набрать вес.

Вот на какие продукты для перекусов вам стоит обратить внимание.

  1. Сыр и крекеры. В сыре, например, содержится много белка, а он поможет вам продержаться до вечернего приёма пищи (так как переваривается долго). Эми Гудсон отмечает, что перекусывать между обедом и ужином нужно каждому. Это поможет поддерживать необходимый уровень энергии и не чувствовать себя слишком голодным вечером.

  2. Цельнозерновой батончик и сваренное вкрутую яйцо. Это сочетание отличается тем, что содержит в себе большое количество белка и клетчатки. Белок в яйцах наполняет энергией, а пищевые волокна в батончике помогают организму медленнее усваивать углеводы. Благодаря этому организм будет сжигать калории и получать энергию в течение более длительного времени.

  3. Банан и вяленая говядина. В вяленой говядине много белка, который расщепляется дольше, чем жиры и углеводы. Бананы же позволяют ускорить обмен веществ, так как в их состав входит клетчатка и калий. В некоторых исследованиях говорится, что люди, которые едят много клетчатки, имеют более низкую массу тела. Калий же после употребления будет преобразовываться в энергию.

Шесть закусок, которые ускорят ваш обмен веществ

  1. Йогурт с фруктами и орехами. По словам Янг, это идеальное сочетание белка, жира и клетчатки. В греческом йогурте много белка, а научные работы показывают, что при его употреблении в больших количествах в день можно сжечь больше калорий. Орехи и фрукты - это продукты, содержащие много полезных жиров и клетчатки.

  2. Яблоко с арахисовым маслом. В состав арахисового масла входят белки и полезные жиры, благодаря которым вы будете дольше ощущать сытость и сможете предотвратить замедление обмена веществ. В яблоках же много клетчатки, что поддерживает в норме углеводный обмен в организме. Кроме того, учёные обнаружили, что яблоки повышают способность организма превращать жиры в энергию.

  3. Хумус и свежие овощи. В исследовании, опубликованном в Nutrients, эксперты отмечают, что в хумусе много веществ с большим количеством белка, клетчатки, полезных жиров. Кроме того, учёные выяснили, что хумус может улучшить метаболизм глюкозы (то есть преобразовывает глюкозу в энергию). При сочетании хумуса с овощами (в том числе с брокколи и сладким перцем) вы получаете смесь сложных углеводов (которые считаются более полезными), клетчатки, белка и полезных жиров. Это позволит организму получать больше энергии и сжигать больше калорий.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Новости партнеров
Новости партнеров