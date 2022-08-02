Шесть закусок, которые ускорят ваш обмен веществ

Зарегистрированный диетолог Эми Гудсон говорит, что для поддержания нормального метаболизма нужно помнить о нескольких правилах. Harvard Health при этом подчёркивает, что чем быстрее скорость обмена веществ у человека, тем быстрее его организм сжигает калории в состоянии покоя и тем больше энергии он получает.

Гудсон советует есть в течение дня небольшими порциями. При этом время от времени полезно и перекусывать продуктами, которые поддерживают нормальный обмен веществ. То есть пищей, богатой белком и клетчаткой.

Правда, по словам Лизы Р. Янг, зарегистрированного диетолога и всемирно признанного нутрициолога, в день нужно делать всего один-два перекуса. Причём каждый должен включать меньше 200 килокалорий. Если же будете перекусывать чаще, то можете набрать вес.

Вот на какие продукты для перекусов вам стоит обратить внимание.