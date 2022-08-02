Шесть закусок, которые ускорят ваш обмен веществ

Шесть закусок, которые ускорят ваш обмен веществИх перечислили диетологи
Зарегистрированный диетолог Эми Гудсон говорит, что для поддержания нормального метаболизма нужно помнить о нескольких правилах. Harvard Health при этом подчёркивает, что чем быстрее скорость обмена веществ у человека, тем быстрее его организм сжигает калории в состоянии покоя и тем больше энергии он получает.
Гудсон советует есть в течение дня небольшими порциями. При этом время от времени полезно и перекусывать продуктами, которые поддерживают нормальный обмен веществ. То есть пищей, богатой белком и клетчаткой.
Правда, по словам Лизы Р. Янг, зарегистрированного диетолога и всемирно признанного нутрициолога, в день нужно делать всего один-два перекуса. Причём каждый должен включать меньше 200 килокалорий. Если же будете перекусывать чаще, то можете набрать вес.
Вот на какие продукты для перекусов вам стоит обратить внимание.
Сыр и крекеры. В сыре, например, содержится много белка, а он поможет вам продержаться до вечернего приёма пищи (так как переваривается долго). Эми Гудсон отмечает, что перекусывать между обедом и ужином нужно каждому. Это поможет поддерживать необходимый уровень энергии и не чувствовать себя слишком голодным вечером.
Цельнозерновой батончик и сваренное вкрутую яйцо. Это сочетание отличается тем, что содержит в себе большое количество белка и клетчатки. Белок в яйцах наполняет энергией, а пищевые волокна в батончике помогают организму медленнее усваивать углеводы. Благодаря этому организм будет сжигать калории и получать энергию в течение более длительного времени.
Банан и вяленая говядина. В вяленой говядине много белка, который расщепляется дольше, чем жиры и углеводы. Бананы же позволяют ускорить обмен веществ, так как в их состав входит клетчатка и калий. В некоторых исследованиях говорится, что люди, которые едят много клетчатки, имеют более низкую массу тела. Калий же после употребления будет преобразовываться в энергию.
Йогурт с фруктами и орехами. По словам Янг, это идеальное сочетание белка, жира и клетчатки. В греческом йогурте много белка, а научные работы показывают, что при его употреблении в больших количествах в день можно сжечь больше калорий. Орехи и фрукты - это продукты, содержащие много полезных жиров и клетчатки.
Яблоко с арахисовым маслом. В состав арахисового масла входят белки и полезные жиры, благодаря которым вы будете дольше ощущать сытость и сможете предотвратить замедление обмена веществ. В яблоках же много клетчатки, что поддерживает в норме углеводный обмен в организме. Кроме того, учёные обнаружили, что яблоки повышают способность организма превращать жиры в энергию.
Хумус и свежие овощи. В исследовании, опубликованном в Nutrients, эксперты отмечают, что в хумусе много веществ с большим количеством белка, клетчатки, полезных жиров. Кроме того, учёные выяснили, что хумус может улучшить метаболизм глюкозы (то есть преобразовывает глюкозу в энергию). При сочетании хумуса с овощами (в том числе с брокколи и сладким перцем) вы получаете смесь сложных углеводов (которые считаются более полезными), клетчатки, белка и полезных жиров. Это позволит организму получать больше энергии и сжигать больше калорий.
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