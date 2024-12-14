Шизофрения уменьшила мозг больных

Команда обнаружила, что уменьшение объема мозга при шизофрении, несмотря на широкое распространение, происходит по определенной схеме связей. Эта сеть остается неизменной на разных стадиях заболевания и при различных симптомах, что отличает ее от изменений мозга, наблюдаемых при болезни Альцгеймера, депрессии или расстройствах, связанных с употреблением психоактивных веществ.

Учёные связали атрофию с такими областями мозга, как островковая доля, гиппокамп и фузиформная кора. Примечательно, что у пациентов с высоким риском развития шизофрении атрофия наблюдалась на ранних стадиях, но по мере прогрессирования заболевания возникали уникальные сетевые изменения.

Полученные результаты дают представление о ключевых мозговых цепях шизофрении.

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