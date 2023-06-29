Штаны с датчиками на ягодицах проследят за вашей активностью

Штаны с датчиками на ягодицах проследят за вашей активностьюОсобенно полезно будет для врачей во время терапии пациентов
Ученые из бразильского Федерального университета Эспириту-Санту разработали альтернативу привычным средствам мониторинга физической активности, например, пациентов. Они создали «умные» штаны, оснащенные полимерными оптическими волокнами (POF).
Штаны оснащены двумя тонкими оптическими волокнами, проходящими вертикально вдоль задней части каждой ноги. Если растянуть небольшие участки оболочки волокна в определенных местах, свет выходит наружу, вызывая падение уровня оптического сигнала. Подключенный микропроцессор с алгоритмом машинного обучения анализирует эти сигналы, чтобы определить действия пользователя со 100% точностью, включая ходьбу, сидение, приседания и удары ногами.
В настоящее время исследователи работают над интеграцией процессора «умных» штанов с облачными технологиями, что позволит врачам осуществлять еще и удаленный мониторинг.
Исследование было опубликовано в журнале Biomedical Optics Express.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.