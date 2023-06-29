Штаны с датчиками на ягодицах проследят за вашей активностью

Штаны оснащены двумя тонкими оптическими волокнами, проходящими вертикально вдоль задней части каждой ноги. Если растянуть небольшие участки оболочки волокна в определенных местах, свет выходит наружу, вызывая падение уровня оптического сигнала. Подключенный микропроцессор с алгоритмом машинного обучения анализирует эти сигналы, чтобы определить действия пользователя со 100% точностью, включая ходьбу, сидение, приседания и удары ногами.

В настоящее время исследователи работают над интеграцией процессора «умных» штанов с облачными технологиями, что позволит врачам осуществлять еще и удаленный мониторинг.

Исследование было опубликовано в журнале Biomedical Optics Express.

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