Шум автомобилей и загрязнённый воздух стали причинами развития сердечной недостаточности

В эксперименте участвовали медсёстры, проживающие в Дании. Общее их количество составило более 22 тысяч человек. Они начали учиться в 1993 или 1999 году в возрасте 44 года и старше. В самом начале они заполнили анкету, включающую информацию об индексе массы тела, образе жизни (курение, употребление алкоголя, физическая активность, особенности питания), состоянии здоровья ранее, условиях труда, репродуктивном здоровье. Далее в течение 20 лет исследователи собирали данные о здоровье пациенток и их обращениях в больницу. Завершился эксперимент 31 декабря 2014 года.

Также учёные вели список адресов проживания участниц, а также отслеживали их переезды из одного дома в другой с 1970 по 2014 год. Затем они измерили среднегодовой уровень загрязнения воздуха на этой территории, а также уровень шума автомобилей в радиусе трёх километров от мест проживания.

В результате выяснилось, что: при увеличении уровня мелких твёрдых частиц на каждые 5,1 мкг/м3 в течение трёх лет риск сердечной недостаточности увеличивается на 17 процентов, при повышении уровня NO2 на каждые 8,6 мкг/м3 в течение трёх лет - на 10 процентов, при увеличении шума машин на каждые 9,3 дБ в течение трёх лет - на 12 процентов. Также значительное воздействие мелких твёрдых частиц и факт курения в прошлом на 72 процента повышали вероятность развития сердечной недостаточности.